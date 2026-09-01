Salamanca acogerá este miércoles dos concentraciones derivadas de la crisis migratoria en Ceuta

Este miércoles habrá dos concentraciones en Salamanca derivadas de la situación que se está vviendo en Ceuta este verano tras la entrada ilegal de inmigrantes en su territorio.

La primera, convocada por colectivos que consideran que está habiendo racismo, se celebrará a las 19:30 horas en la plaza de los Bandos.

Por su parte, la segunda, fijada por la Federación Española de Municipios y Provincias para apoyar a la población que reside en la localidad ceutí, tendrá lugar a las 8 de la tarde en la Plaza Mayor,

A esta última acudirá el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, además de representantes del Ayuntamiento de Salamanca ajenos al Grupo Municipal Socialista, que declina participar en este acto al considerarlo "partidista".

El alcalde de la ciudad, Carlos García Carbayo, invita a los salmantinos a ir, aunque va a celebrarse también en varios consistorios de la provincia.