Unionistas llega a un acuerdo con el Campo de Tiro y Deportes para entrenarse en su campo de hierba natural

La temporada 2026-2027 empezaba de mala manera para Unionistas al perder este domingo por 1 a 3 ante el Lugo en la jornada 1 de Liga en la tercera categoría del fútbol y continúa con el mercado de fichajes listo para cerrarse este 1 de septiembre.

Al menos, el deportivo, porque el extradeportivo sigue abierto para la entidad salmantina y lo está aprovechando.

Coincidiendo con el día del inicio del torneo liguero, el club conseguía comprar los videomarcadores del Reina Sofía y poder utilizarlos.

Pero también llevaba a cabo otra operación, pues, según ha podido saber Onda Cero Salamanca, llegaba a un acuerdo con el Campo de Tiro y Deportes para poder entrenarse en su campo de hierba natural.

Como adelantaba Salamanca24horas.com el 6 de mayo, la institución llevaba tiempo intentando lograrlo porque, además, pudría servirle para que alguno de sus equipos de base jugara en él.

Eso sí, aunque el intercambio está pactado, falta sellar la cantidad que aportará Unionistas para mantener el césped.