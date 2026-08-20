¿Por dónde pasará la Vuelta a Salamanca en 2026?

La edición 54 de la Vuelta a Salamanca, prueba ciclista destinada a las categorías Élite y Sub 23, es decir, las inmediatamente inferiores al nivel profesional, se disputará el viernes 18, el sábado 19 y el domingo 20 de septiembre.

Aunque el recorrido permanece sin desvelarse, Onda Cero Salamanca puede adelantar que la primera etapa unirá Alba de Tormes con Babilafuente, la segunda comunicará La Alberca con Candelario y la tercera saldrá y terminará en la capital provincial.

De manera detallada, la primera jornada constará de 144 kilómetros y empezará en la Plaza Mayor de Alba de Tormes a las 16 horas, cuando se pondrá rumbo a los municipios de Aldeaseca de Alba, Valdecarros, Navales, Peñaranda de Bracamonte, Aldeaseca de la Frontera, Campo de Peñaranda, Cantalpino, Arabayona de Mógica y Villoria antes de arribar a la calle de la Estación de Babilafuente entre las 7 y las 8 menos cuarto de la tarde.

La segunda cita, de 138 kilómetros, partirá de la Plaza Mayor de La Alberca a las 13:30 horas y pasará por El Maíllo, El Cabaco, Nava de Francia, Cepeda, Las Casas del Conde, Sequeros, San Esteban de la Sierra, Cristóbal, Navalmoral de Béjar y Béjar, previamente a llegar a la meta, ubicada en la plaza del Humilladero de Candelario, entre las 16:57 y las 17:32.

Por su parte, la etapa final, de 127 kilómetros, se iniciará en la capitalina plaza de la Concordia a las 11 para recorrer Calvarrasa de Arriba, El Encinar, Alba de Tormes, Valdemierque, Martinamor, Morille, San Pedro de Rozados, Pedro Llen, Llen, Vecinos, Carrascal del Obispo, Villalba de los Llanos, Matilla de los Caños del Río y Gejo de Doña Mencía, paso previo a la llegada a Salamanca, donde la carrera acabará en la calle de San Pablo entre las 2 y las 2 y media de la tarde.

En esta prueba participarán 19 equipos compuestos por seis ciclistas cada uno: BBK-Euskadi, Caja Rural-Alea, Club Ciclista Vigués, Cortizo, El Bicho-Plataforma Central, Extremadura Pebetero, Finisher-Kern Pharma, High Level-Gsport, Maxge Ambilamp, Multihogar Cantabria, Natural Greatness, ODL-Lasal Cocinas, Perseus, Supermercados Froiz, Surne Bilbao, Technosylva Maglia Rower Bembibre, Telco-On Clima-Osés, Torres-Sobato y Vigo-Rías Baixas.

Esta Vuelta a Salamanca será la primera que organice el Club Deportivo Federado Salmantis Crew, que coge el testigo del Club Ciclista Promesal.

Paralelamente, como también avanzaba esta radio la semana pasada, la Vuelta a España, dirigida a los ciclistas profesionales, está estudiando recorrer La Alberca y sus alrededores.