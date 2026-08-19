Emilio Bernad, el portero de Unionistas al que el gol de Ferran Torres en el Mundial le tocó de cerca: "Se merece todo lo bueno porque es fruto de su trabajo"

Este miércoles, 19 de agosto, se cumple un mes desde que España ganara su segundo Mundial de fútbol en categoría masculina.

Lo hacía al vencer en la final a Argentina por 1 a 0 con gol de Ferran Torres en la prórroga, concretamente en el minuto 106 del partido.

Ese tanto convertía al ariete en el héroe del campeonato para alegría de sus compatriotas.

Dicha sensación se multiplicaba entre quienes le conocen, como uno de los fichajes de este verano de Unionistas y que adelantaba Onda Cero Salamanca: Emilio Bernad.

El portero, uno de los encargados de defender la meta del conjunto charro en su novena temporada en el tercer peldaño del balompié, llega procedente del Barcelona B (cuarto nivel), aunque el curso pasado se entrenaba con el primer equipo culé, campeón de Liga en la máxima división.

En el plantel vencedor militaba el goleador del decisivo duelo planetario, por lo que coincidía con el cancerbero.

También lo hacía y jugaban juntos en las categorías inferiores del Valencia y en su filial (en este caso, en los cursos 2016-2017 y 2017-2018, ambos en el tercer escalón sénior).

En cuanto a la selección española, compartían vestuario y formaban a la vez en la Sub 19 de la mencionada campaña 2017-2018.

"Tiene un año menos que yo y se merece todo lo bueno que le está pasando porque lo que tiene es fruto de su trabajo. Es de admirar. Tengo buena relación con él y le deseo lo mejor", detalla Bernad a esta radio en 'Noticias Matinal'.

Emilio explica cómo vivía el Mundial: "Lo vi por la televisión desde casa y, como cualquier español, apoyando. Me alegró que entre los que lo conquistaban hubiera gente con la que había jugado y entrenado. Sobre todo, me alegré por Ferran".

Ahora, el guardavalla tiene la misión de evitar que entren dianas en las porterías del Reina Sofía, conocidas por su excompañero Torres, quien marcaba uno de los goles del Barcelona en la del Fondo Este en el Unionistas 1 - Barça 3 de los 1/8 de final de la Copa del Rey 2023-2024.

De la nueva incorporación del cuadro salmantino depende cambiar el "¡Oh, Ferran!" por "¡Oh, Bernad!".