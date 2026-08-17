Unionistas, el Salamanca Fútbol Sala y el Intersala jugarán en cinco instalaciones municipales, mientras que el Salamanca UDS libra la sanción de quedarse sin el Tori

El Ayuntamiento de Salamanca ha realizado el reparto provisional de instalaciones deportivas municipales para los clubes y deportistas que lo han solicitado de cara a la temporada 2026-2027.

Aunque el uso de recintos para entrenar es variado, lo más destacado está en los campos y polideportivos en los que se jugará.

En este aspecto hay tres clubes cuyos primeros equipos y los de base, tanto masculinos como femeninos, pues todos ellos tienen escuadras en ambos géneros, disputarán sus partidos en cinco puntos: Unionistas, Salamanca Fútbol Sala e Intersala.

La institución futbolística celebrará sus encuentros en el Reina Sofía, el Anexo al Reina Sofía, el Ángel Pérez Huerta, el Chamberí y Las Pistas (ubicadas en Villares de la Reina).

En fútbol sala, el Salamanca Fútbol Sala y el Intersala ejercerán como locales en los mismos pabellones: La Alamedilla, Lazarillo de Tormes, Reina Sofía, Rosa Colorado y San José, sin descartarse que tengan que desplazarse a espacios situados en la provincia, ya que, por diversos motivos, en campañas anteriores han tenido duelos en localidades como Santa Marta de Tormes y Villamayor.

Mientras que el Arelsa de baloncesto ha mostrado su disconformidad por el hecho de que el Würzburg-Silvia Domínguez y su Anexo se destinen en exclusiva a las formaciones del Club Baloncesto Avenida, el Salamanca UDS, de balompié, podrá jugar en el Helmántico (estadio privado propiedad de Desarrollos Empresariales Deportivos, compañía de su presidente, el mexicano Manuel Lovato), Las Pistas y el Tori, lo que supone que el consistorio capitalino deja sin efecto la idea de quitarle su empleo a la entidad futbolística por supuestos incumplimientos en la normativa para recibir la subvención municipal ("El convenio de uso compartido referente a la utilización del Campo Municipal de fútbol Tori es ajeno al incumplimiento del convenio anual con el club por su actividad federada, sin perjuicio de que a su finalización, el 30 de junio de 2026, el Ayuntamiento tenga la facultad discrecional de decidir sobre el uso de unas instalaciones deportivas que son de titularidad municipal", señalaba el Expediente Informativo abierto por el consistorio al Salamanca UDS).

Como adelantaba Onda Cero Salamanca el 26 de julio, la intención de sancionarle económicamente sí salía adelante.

Tras esta distribución, entre el 1 y el 10 de septiembre se abrirá un plazo extraordinario para ajustar calendarios ante situaciones excepcionales.

El 15 de septiembre se comunicará el reparto definitivo.