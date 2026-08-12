Eclipse solar: lo que la naturaleza da, Salamanca lo presta

Este 12 de agosto de 2026 quedará en el recuerdo como el día en el que la luna llegó a tapar el 99 % del sol en la provincia de Salamanca.

El eclipse solar, que ha tenido lugar entre las 19:30 y las 21:30 horas, aproximadamente, ha generado interés en salmantinos y visitantes.

Oficialmente, la capital ha contado con un punto de observación: el Parque de Elio Antonio de Nebrija.

Españoles y extranjeros, unidos por el eclipse | Onda Cero Salamanca

Sin embargo, los curiosos se han repartido por diversos lugares, al igual que en los pueblos charros.

Emoción en el momento cumbre | Onda Cero Salamanca

A medida que ha ido transcurriendo el fenómeno se han notando cambios en la luminosidad, las sombras y la temperatura.

Farolas encendidas durante el eclipse | Onda Cero Salamanca

En el momento de mayor ocultación solar, sobre las 8 y media de la tarde, se han juntado aplausos, aullidos de perros y revuelo en otros animales.

El sol, oculto casi en su totalidad en Salamanca | Onda Cero Salamanca

Incluso las farolas de algunos núcleos poblacionales se han encendido automáticamente al llegar al punto de oscuridad que necesitan para hacerlo.

En el deporte, como mostraba esta radio el 4 de agosto, el eclipse ha influido en el partido amistoso de fútbol Ciudad Rodrigo 1 - Salamanca UDS 0, pues se ha detenido el choque en los minutos de menor luz solar.

Este jueves, a las 8:20 horas, 'Noticias Matinal' incluirá las informaciones y los sonidos de este acontecimiento único para varias generaciones y que, recurriendo al proverbio de que 'Lo que la naturaleza no da, Salamanca no lo presta', Salamanca ha prestado porque la naturaleza lo ha dado.