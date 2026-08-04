El Ciudad Rodrigo - Salamanca UDS del 12 de agosto, atento al eclipse solar

La pretemporada de los equipos de fútbol de Salamanca tiene reservada una cita para el miércoles 12 de agosto: Ciudad Rodrigo (sexta categoría) - Salamanca UDS (cuarto nivel).

El partido, a celebrarse en tierras mirobrigenses, estará marcado por un condicionante ajeno al deportivo: la coincidencia con un eclipse que cubrirá más del 90 % del sol en la provincia salmantina en torno a las 20:30 horas.

Dado que el encuentro va a comenzar a las 7 de la tarde, este fenómeno se producirá en pleno juego.

¿Afectará eso al choque?

Según expone a esta radio el equipo que ejercerá de local, la intención es mantener el horario de arranque y, si fuera necesario, encender las luces del Francisco Mateos, campo programado para este duelo de carácter amistoso.

El club anfitrión entiende que correspondería al árbitro tomar alguna decisión que interrumpiera el juego en caso de poca visibilidad o de necesitar que la iluminación se activara en un momento previo al que podría estimarse.

Por su parte, ninguna instancia superior se ha dirigido al colectivo arbitral para indicarle pautas a seguir porque haya un partido y un eclipse a la vez.