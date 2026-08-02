3 X 3 = 9 o 40 % del Meins-Avenida

El Meins-Avenida ya cuenta con la cifra de diez jugadoras que deseaba tener para afrontar la temporada 2026-2027, en la que disputará la Liga en la máxima división española y la Eurocopa en el segundo torneo continental femenino de baloncesto a la espera de poder clasificarse también para la Copa de la Reina.

La plantilla salmantina tiene a cuatro jugadoras, es decir, al 40 % de la misma, compaginando el 5 contra 5 con la modalidad 3 X 3.

Una de ellas es Marta Canella, que defiende los colores de España, selección con la que ganaba el Europeo de este deporte en 2021 compartiendo escuadra con Sandra Ygueravide, exintegrante del cuadro charro.

La otra española que practica el 3 X 3 es Davinia Ángel, que forma parte del conjunto Agua y Jardín.

El bando extranjero está representado por Cheridene Green (Inglaterra) y Emma Johansson (Suecia), que son internacionales con sus países.

A la espera de iniciar la pretemporada con su nuevo equipo, pues son fichajes realizados para el curso venidero, las cuatro están aprovechando el tiempo estival para practicar un baloncesto con menos componentes en la pista, una canasta y reglas diferentes a las que se encontrarán en Salamanca.