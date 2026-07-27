¿El regreso del Salamanca City?

El Salamanca City, que durante la campaña 2025-2026 ha cumplido la primera de las dos sin poder jugar tras ser sancionado por la Real Federación de Castilla y León de Fútbol por incomparecencias y que, en caso de querer volver a competir, tendrá que hacerlo en el curso 2027-2028 desde la que entonces sea la última categoría del balompié salmantino (actualmente sería la octava), 'resucita'.

Al menos, a través de un comunicado en el que revela nuevos pasos a dar después del proceso judicial vivido por su presidente, el palestino Mohammed Owda: "La junta directiva del Salamanca City anuncia oficialmente la reanudación total de las actividades deportivas y el regreso a los entrenamientos del primer equipo y de todas las categorías inferiores para comenzar una nueva etapa con una visión e instalaciones reforzadas. Este firme regreso se produce tras la resolución definitiva de todos los procesos judiciales, habiéndose dictado sentencias firmes que ratifican la absolución total y absoluta del presidente del club, el señor Mohammed Owda, de todos los cargos y acusaciones que se le imputaban. De este modo, la justicia desestima categóricamente todas las falsas acusaciones y las campañas de acoso mediático que afectaron tanto a su persona como a la institución durante el último periodo. En consecuencia, la junta directiva, los miembros de la entidad y el personal técnico y administrativo reiteran su confianza absoluta e incondicional en la gestión y el liderazgo del señor Mohammed Owda al frente del club para continuar con el proyecto de desarrollo y éxito".

Sobre los plazos de inscripción a la institución, indica: "Debido a que las resoluciones judiciales definitivas se han dictado tras el cierre de los plazos oficiales de inscripción de clubes y jugadores para la presente temporada ante las federaciones correspondientes, el club informa de que la apertura de inscripciones generales y la participación en competiciones oficiales darán comienzo oficialmente a partir de la próxima temporada. Aprovecharemos este periodo de transición como una oportunidad organizativa para reestructurar nuestras filas y preparar a los equipos técnicos y deportivos al más alto nivel. Cerramos definitivamente la página del pasado para dar inicio a una nueva era basada en la disciplina, la profesionalidad y el trabajo institucional".

Hay que recordar que este equipo, carente de cantera, únicamente disputaba parte del curso 2024-2025 en la octava y última división.

Esta publicación se suma a las hechas públicas por Onda Cero Salamanca desde el inicio del club:

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