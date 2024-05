Las luces y las sombras del Salamanca City

Como informaba Onda Cero Salamanca este sábado, el club de fútbol Salamanca City aparece en el Registro de Entidades Deportivas de Castilla y León como uno de nueva creación que nace con la idea de empezar a competir en el balompié charro desde el próximo curso bajo la denominación oficial de 'Club Deportivo Federado Salamanca City CF'.

Escudo de la entidad | Salamanca City

Según el Boletín Oficial del Estado, la institución se constituye el 1 de junio de 2023 integrada en la categoría de 'Otras actividades deportivas' con un capital inicial de 3.000 euros y establece su sede en la salmantina plaza de Madrid. Su inscripción en el Registro Mercantil sitúa como titular jurídico y formal de las acciones o participaciones societarias a Ibrahim Sarieh, quien ejerce como administrador único y presidente. El 2 de noviembre de 2023, el Salamanca City cambia su domicilio social a la charra avenida de Villamayor, donde se encuentra actualmente como Sociedad Limitada.

Dependencias del club | Salamanca City

Ya en 2024, empieza a incluir contenido en su página web y en sus cuentas de las redes sociales Facebook. Instagram, Tik Tok, Twitter y Youtube.

Su última publicación es del 10 de mayo para informar sobre su Academia Internacional y ofrecer la oportunidad de jugar en España a futbolistas que residan en el extranjero. Este mismo día, es decir, el viernes, el club comunica a Onda Cero Salamanca que se halla ultimando detalles sobre el proyecto y que, cuando estén cerrados, explicará la iniciativa a la sociedad.

En su programación figura realizar un campus en Calella (Barcelona) del 1 al 8 de agosto y llevar a cabo entrenamientos con niños de entre 6 y 12 años en la Ciudad Deportiva de La Aldehuela de lunes a jueves de 17 a 18 horas y de agosto de 2024 a junio de 2025.

Anuncio del club | Salamanca City

El Ayuntamiento de Salamanca y la empresa responsable del recinto niegan a este medio que esté organizado porque el plazo para solicitar instalaciones deportivas municipales para la próxima campaña está pendiente de abrirse. Eso sí, según relatan fuentes de la Ciudad Deportiva de La Aldehuela a esta radio, supuestas personas vinculadas al club solicitaban permiso para fotografiar los campos hace "unos dos años".

Ciudad Deportiva de La Aldehuela | Onda Cero Salamanca

Estos son los datos que existen de esta entidad, cuyas llamadas al teléfono fijo en el horario de apertura son respondidas por una operadora automática con "El número marcado no existe. Por favor, compruébelo y marque de nuevo" y "La persona a la que está llamando no está disponible". Por otra parte, en el apartado de 'Términos y condiciones' de su su casa electrónica se recoge que "el responsable Mohamed Owda es el titular y encargado de la explotación, gestión y funcionamiento de la página web".

Sección de 'Términos y condiciones' | Salamanca City

Rastreadores de Internet y traductores de idiomas consultados por esta emisora indican que la huella digital de Owda arroja que afirma haber estudiado en la Facultad de Comunicación de la Universidad Pontificia de Salamanca y trabajado en el Real Madrid Club de Fútbol. También que es el director de la Academia de Fútbol de Salamanca.

Academia de Fútbol de Salamanca | Internet

Además, difunde información sobre el Club Deportivo Federado Ávila City.

Logo del Ávila City | Internet

Un documento de la Junta de Castilla y León refleja que en 2017 es excluido para la prueba de carácter específico de acceso a las Enseñanzas de Técnico Deportivo de Primer Nivel de Grado Medio en Fútbol por dos motivos: "Realizada la comprobación de los datos relativos a la titulación académica no se ha obtenido ningún resultado. Deberá aportar copia del documento que justifique la posesión de la titulación académica a la que se refiere el apartado segundo, 4, b) y c) de la Resolución de 6 de junio de 2017" y "Realizada la comprobación de los datos relativos a la identidad no se ha obtenido ningún resultado. Deberá aportar copia del documento que justifique la identidad".

Supuesto acuerdo de Unionistas difundido por personal vinculado al Salamanca City | Internet

A su vez, Mohamed Owda publica supuestos acuerdos con clubes deportivos para participar en diversas actividades, involucrando uno de ellos a Unionistas de Salamanca. Con fecha de 20 de febrero de 2017, el mismo se dirige, presuntamente, a la embajada de España en Jerusalén Departamento Consular con la misión de confirmar "que el club deportivo sin ánimo de lucro Unionistas de Salamanca Club de Fútbol, con sede social en Salamanca, ha extendido una invitación a los 35 jugadores palestinos del club Alhali Club Hebron Palestine para su participación en el Campus Deportivo Unionistas de Salamanca Club de Fútbol entre los días 25 de junio de 2017 y 31 de julio de 2017". Añade que "durante su estancia en España, desde su llegada el 25 de junio y hasta su regreso el día 31 de julio, el club les prestará asistencia, formación y acompañamiento" y que "el club pondrá a disposición de los alumnos material deportivo, monitores e instalaciones para realizar las distintas actividades, así como asistir a la Academia con la organización de la estancia de los alumnos en nuestro país". Consultada por Onda Cero Salamanca, la directiva de Unionistas indica que este documento es falso y ajeno a su club.