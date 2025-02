El Salamanca City se inventa la mentira de que los medios de comunicación crean el "rumor" de la detención de su presidente

Tras hacerse pública este viernes la detención del presidente del Salamanca City (equipo de fútbol que compite en la octava y última categoría del fútbol), la entidad emite un comunicado en sus redes sociales y con fallos en su lenguaje en el que acusa a la prensa salmantina de inventarse esta noticia: "La dirección del club de fútbol Salamanca City rechaza los rumores por los diferentes medios de comunicación de la ciudad de Salamanca sobre la detención del presidente del club, se informa a toda la comunidad en general que el presidente del club sigue en su cargo y no hay ninguna detención por parte de las autoridades o algo que se le asemeje a lo informado por medios de comunicación de la ciudad de Salamanca, esto genera rumores mal intencionados con el fin de entorpecer las actividades y correcto funcionamiento del club. Desde las directivas se aclara que este tipo de situaciones se evidencian cuando el club mantiene su rendimiento y no es derrotado durante más cuarenta días; se trata de información malintencionada la cual pretenden manchar la reputación del club y su presidente, todas estas noticias son falsas y no tienen ningún fundamento. Hacemos un llamado a los amigos, jugadores, familiares de club y comunidad en general de la ciudad de Salamanca en hacer caso omiso a dicha información. Adicional a este el club fue victimario de un fraude, debido a que anteriormente se realizó la contratación de un profesional para la administración y actualización de contenido en nuestra página oficial la cual nunca fue retroalimentada y fuimos estafados por dicha persona la cual no brindó los servicios pagados".

Cabe recordar que la detención de Mohammed Owda, máximo dirigente de esta disciplina, fue comunicada a los medios de comunicación por la Policía Nacional, encargada de la operación.

Si bien en la nota de prensa se omiten la identidad del detenido y el conjunto al que pertenece, las investigaciones periodísticas permiten descubrirlo y añadir más información a la generada por el Salamanca City y publicada por Onda Cero Salamanca desde el conocimiento de su existencia:

