Sin rastro del Salamanca City en su sede

El Salamanca City, equipo de fútbol que está cumpliendo la primera de sus dos temporadas de sanción después de ser expulsado la anterior de la octava y última categoría del fútbol por doble incomparecencia, ha dejado de funcionar.

Al menos, de manera pública, pues al abrupto final de su primer curso de existencia y a la incomparecencia de su presidente, el palestino Mohammed Owda, al juicio que tenía en julio tras ser acusado de cometer presuntos delitos de estafa y falsedad documental, se une la eliminación de cualquier vínculo con la entidad en su sede.

Ubicada en la capitalina avenida de Villamayor desde el 14 de noviembre de 2023, en octubre de 2025 carece de la placa identificativa que estaba colocada en su puerta.

Eso sí, a efectos documentales, el club sigue existiendo y con domicilio social en este lugar, pues en el Boletín Oficial del Registro Mercantil nunca se ha publicado su cese o cambio de sede.

Esta información se añade a todas las publicadas por esta radio desde la fundación de esta entidad deportiva:

