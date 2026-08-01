¿Qué ha pasado con el partido amistoso Salamanca UDS - Plasencia?

El 17 de junio, durante la presentación de su nuevo entrenador, el Plasencia, que milita en la quinta división del fútbol español, anunciaba que este verano jugaría un partido amistoso de pretemporada con el Salamanca UDS en la provincia charra.

Sin embargo, está sin aparecer en el calendario de la precampaña del cuadro salmantino, que forma parte del cuarto nivel.

La causa sería un conflicto interno.

Mientras el Salamanca UDS guarda silencio, fuentes de la entidad plasentina desvelan a Onda Cero Salamanca que la suspensión de este choque se debe al malestar surgido en su rival por el hecho de que fuera el Plasencia quien anunciara la existencia de este compromiso en vez de dejar que lo hiciera la institución presidida por el mexicano Manuel Lovato.

Ante esta circunstancia, se decidía anular la cita.