Unionistas prepara la posible vuelta de Pau Martínez

La plantilla de Unionistas para el curso 2026-2027 tiene huecos que cubrir.

Uno de ellos podría ser para el extremo Pau Martínez, que tiene 25 años y forma parte del Gimnàstic de Tarragona, equipo que, como el salmantino, compite en la tercera categoría del balompié.

Y es que, según ha podido saber Onda Cero Salamanca, la entidad charra ya se ha dirigido al jugador para mostrarle su interés por ficharle.

De hecho, como avanzaba este emisora el 4 de agosto en 'Noticias Matinal', es uno de los jugadores con los que el entrenador del cuadro blanquinegro, Javi Medina, lleva conversando desde antes del octavo mes del año para intentar convencerle de que fiche por el conjunto que dirige.

Martínez militaba en él en la temporada 2024-2025, en la que disputaba 34 partidos de Liga en el tercer nivel (lograba 3 goles) y 2 de Copa del Rey (conseguía 1 tanto).

Si se produjera su regreso, Martínez sería, junto a Mikel Serrano, el segundo jugador del presente plantel que retornaría a las filas de la escuadra del Reina Sofía tras abandonarlas la campaña pasada.