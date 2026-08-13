La Vuelta a España inspecciona La Alberca y sus alrededores para incluirlos en su recorrido

La carrera ciclista por etapas más importante del calendario nacional, la Vuelta a España, estudia regresar a Salamanca.

La última ocasión en la que visitaba la provincia era en 2025, cuando la decimonovena y antepenúltima etapa salía de la localidad vallisoletana de Rueda y terminaba en la salmantina de Guijuelo con victoria del belga Jasper Philipsen.(Alpecin-Deceuninck).

Ahora, la idea es que una jornada pase por La Alberca y sus alrededores.

Según ha podido saber Onda Cero Salamanca, miembros de la organización han visitado esta semana la zona para analizar posibles rutas e incluirlas en ediciones venideras.

Como muy pronto sería en la de 2027, aunque, según las informaciones recabadas por esta radio, la intención es que formara parte de la de 2028.

Paralelamente, como desvelaba la embajadora de la Vuelta a España Femenina, Dori Ruano, el 9 de noviembre de 2025 en 'La Banda' (tertulia deportiva semanal de esta emisora), también se está trabajando para que la ronda destinada a las mujeres transite por primera vez por suelo charro.