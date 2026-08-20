'Blaugrana al vent' en el Reina Sofía: Unionistas se nutre de la cantera del Barcelona

A falta de que el 1 de septiembre se cierre el mercado de fichajes veraniego para la temporada 2026-2027, en la que Unionistas competirá por novena campaña (además, seguida) en la tercera categoría del fútbol, el equipo salmantino cuenta con 21 jugadores en su plantilla.

Cuatro de ellos se formaban en la cantera del Barcelona, del máximo nivel, lo que convierte a la base azulgrana en la más representada en el cuadro blanquinegro.

Curiosamente, todos han llegado a las filas charras en este tiempo estival y para ocupar una posición distinta.

En la portería estará Emilio Bernad, que el curso anterior formaba parte del filial culé en el cuarto peldaño.

Bernad, con el Barça B | Fútbol Club Barcelona

Por la defensa jugará Dani Morer, que ha pasado por varias secciones inferiores del Barça, con las que quedaba campeón continental Juvenil en la temporada 2017-2018, dos antes de ser convocado por el primer plantel en partidos de Liga y Copa de Europa.

Morer, con el filial azulgrana | Víctor Salgado

Otro miembro de Unionistas con pasado en 'La Masía' (así se denomina a la cantera del Barcelona por el nombre de la construcción en la que antiguamente se alojaban los canteranos) es el centrocampista Arnau Casas, quien recorría el camino que llevaba del Cadete a un Barça B que entonces militaba en el tercer escalón.

Casas, en acción como culé | Fútbol Club Barcelona

El otro que puede contar que ha sido barcelonista es el extremo chileno Willy Chatiliez, que llegaba con 9 años a España y se integraba en el club catalán.

Chatiliez, ante las cámaras | Besoccer.com

Aunque la base de la entidad presidida por Joan Laporta se impone en la formación de los actuales miembros de Unionistas, hay otras canteras que casi llegan a esa cifra de cuatro jugadores: las del Real Madrid (Pau Ferrer, Alberto Retu y Gorka Rivera) y Osasuna (Dani González, Christian Mutilva y Mikel Serrano).