El Centro de Salud de Prosperidad de Salamanca empezará a funcionar el 15 de septiembre

La jornada en la que acabarán oficialmente las Ferias y Fiestas de Salamanca llegará con el estreno de un nuevo edificio en la capital provincial.

El lugar está todavía vallado por obras | Onda Cero Salamanca

Será el del Centro de Salud de Prosperidad.

Vista desde un lateral | Onda Cero Salamanca

Según ha podido saber Onda Cero Salamanca, los vecinos que serán asignados al mismo han empezado a recibir cartas esta semana avisándoles de que, "a partir del día 15 de septiembre de 2026" tendrán asignados nuevos profesionales sanitarios que estarán ubicados en este espacio.

Percepción desde el lado más próximo al río Tormes | Onda Cero Salamanca

Lo que se desconoce es en qué fecha se realizará la inauguración del emplazamiento por parte de las autoridades políticas.