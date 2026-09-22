La Peña de Francia se postula para ser final de etapa en la Vuelta a España de 2027

El 13 de agosto de 2026 Onda Cero Salamanca adelantaba que los organizadores de la Vuelta a España habían inspeccionado La Alberca y sus alrededores para incluirlos en una futura edición de la carrera ciclista.

Pues, bien, según ha podido saber esta emisora, el deseo es que la meta de esa etapa (o de una de ellas, en caso de haber varias en la provincia de Salamanca) se sitúe en la Peña de Francia, ubicada en El Cabaco.

Se trataría de un final y de un paso inéditos, pues la ronda española jamás ha subido hasta este alto, aunque lo ha bordeado en algunas ocasiones.

Vista de la sierra desde la cima de la Peña de Francia | Onda Cero Salamanca

El hecho de que únicamente exista una carretera para ascender y descender ha llevado a la organización a planear la instalación de un pequeño podio en la cima y que los autocares de los equipos participantes esperen a los corredores en el acceso a este puerto, efectuándose la bajada de los ciclistas en bicicleta o en vehículo a motor (en el caso de los premiados) una vez terminada la jornada, es decir, de igual manera que se realiza cuando un día de la carrera concluye en La Covatilla.

Un ciclista desciende La Covatilla mientras otros la suben en la Vuelta a España de 2018 | Onda Cero Salamanca

A pesar de que se barajaba la opción de que la Vuelta regresara a tierras charras en 2028, la nueva intención es que esta circunstancia pueda adelantarse a 2027 o, lo que es lo mismo, a la próxima cita de esta competición, que se celebrará del 4 al 26 de septiembre.

Como ha podido conocer esta radio, la Vuelta ya tiene elaborado el plan, pero necesita que la Diputación de Salamanca lo apruebe y colabore, pues el proyecto se encuentra parado a la espera de la llegada de un nuevo presidente al organismo provincial toda vez que el actual, Javier Iglesias, dejará el cargo este mes o en octubre tras haber sido elegido senador autonómico.

A su favor tiene que la citada administración pública colabora cada año con la celebración de la prueba cicloturista 'Subida a la Peña de Francia', que este 2026 se llevará a cabo el 4 de octubre.