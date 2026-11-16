'La Banda' se va de pinchos por la calle de Van Dyck con el Café Bar Chinitas y el director de la cantera del Meins-Avenida

Tras realizar doble parada en Santa Marta de Tormes (en Génesis Bar y Tapas y el Campo Municipal Alfonso San Casto), 'La Banda' volverá a 'actuar' fuera de los estudios de Onda Cero Salamanca.

La tertulia deportiva semanal de esta radio, que puede escucharse en su página web y en sus cuentas de Facebook y Twitter, estará a las 5 de la tarde de este martes, 17 de noviembre, en el capitalino Café Bar Chinitas (calle de Van Dyck, 18):

De esta manera, uno de los locales más famosos de la emblemática vía de pinchos y tapas de Salamanca acogerá la grabación de un espacio que contará con la presencia de Evaristo Pérez, actual director de la cantera del Meins-Avenida de baloncesto, exseleccionador de España y exentrenador en varios equipos masculinos y femeninos.

La entrada será libre para quien desee acudir.