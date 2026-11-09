Dimension Football llega al Salamanca UDS

El 4 de junio de 2026, el espacio de Onda Cero Salamanca 'Noticias Mediodía' informaba de la existencia de movimientos en el organigrama del Salamanca UDS de cara a la campaña 2026-2027, en la que está compitiendo en la cuarta categoría y en la Copa del Rey de fútbol tras lograr clasificarse a través de la Copa Federación.

Pero hay más, aunque sean a nivel externo.

Y es que la empresa Dimension Football ha empezado a trabajar o colaborar con la entidad charra.

Se trata de una compañía creada por Omar Rodríguez (representante de Iker Muniain, entrenador del Salamanca UDS) y de la que forma parte Iñigo Murua (hermano de Javier Murua, jugador de la plantilla salmantina) que imparte formación y se encarga de organizar varias actividades (algunas de ellas están vinculadas al citado Muniain).

Además, interviene en la 'AC Cup', competición de fútbol base del Athletic (máximo escalón) en la que este año ha participado la entidad blanquinegra.

También ofrece servicios de gestión de clubes, dirección deportiva, patrocinio y comunicación.

Esta empresa ya ha trabajado con el Zalla (actualmente en el octavo peldaño) y el Derio (quinta división), del que procede el preparador del Salamanca UDS.