Día de estrenos en un Helmántico sin humo, ambulancia ni agua caliente, pero con tienda, palco inclusivo, publicidad electrónica y reubicación de espectadores en el Salamanca UDS - Gimnástica Segoviana

El Salamanca UDS vencía 1-0 a la Gimnástica Segoviana este domingo en la jornada 9 de Liga en la cuarta categoría del fútbol español gracias a un gol conseguido por Álex Caramelo en el tiempo añadido.

Con este triunfo, el equipo charro es sexto y ocupa plaza de acceso a la Copa del Rey 2027-2028 al tener por delante a dos escuadras filiales.

Su duelo de la segunda ronda o 1/64 de final de la presente edición del torneo copero, en el que tenía que recibir el pasado miércoles al Celta de Vigo, del máximo nivel, se aplazaba al viernes 13 de noviembre en señal de solidaridad con las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en la provincia de Toledo ese mismo día.

Hinchada visitante en Fondo Norte | Onda Cero Salamanca

Debido a ello, había iniciativas previstas por la entidad salmantina que tenían que trasladarse a este fin de semana, como la apertura de la tienda situada en un estadio Helmántico en el que también se inauguraba un palco sensorial, se estrenaban vallas publicitarias electrónicas en Tribuna y se ubicaba a parte de la afición local en la zona baja del Fondo Sur y de la visitante en el Fondo Norte.

Publicidad digital en Tribuna | Onda Cero Salamanca

Este choque era el primero con el recinto deportivo como 'Espacio libre de humo', es decir, sin posibilidad de fumar en su interior, pero pasaba a ser uno sin ambulancia y sin agua caliente en los vestuarios, como refleja el acta arbitral: "El delegado de campo nos comunica que, por un problema en la caldera, la instalación no dispone de agua caliente durante el encuentro, proponiendo junto a ello utilizar los vestuarios de una instalación cercana al estadio. El delegado de campo nos comunica que no se va a disponer de ambulancia durante el encuentro".

Como comprobaba Onda Cero Salamanca, el recinto utilizado para disponer de agua caliente fue el Campo Municipal Tori.

En cuanto a la finalización del cambio de los videomarcadores, el club está intentando que se efectúe, pero hay problemas con la empresa contratada, que, como informaba esta radio el 23 de agosto de 2026, está vinculada a la que colocaba los del Reina Sofía para Unionistas (tercera categoría), y que son ajenos a la intención de parar su colocación, desvelada por esta emisora el 25 de agosto de 2026.