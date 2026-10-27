DEPORTES

'El copeo de tu vida' repetirá en marzo de 2027 en los exteriores del estadio Helmántico, en el que juega el Salamanca UDS

Tras el evento del 17 de octubre de 2026

Roberto Benito

Salamanca |

Cartel de la actividad en las vallas del recinto deportivo
Cartel de la actividad en las vallas del recinto deportivo | Onda Cero Salamanca

El 17 de octubre de 2026 los exteriores del estadio Helmántico acogían la edición otoñal de 'El copeo de tu vida'.

Tras llegar a 11.500 asistentes, la organización tiene la intención de repetir en este escenario.

Según ha podido saber Onda Cero Salamanca y ha adelantado este martes en 'Noticias Matinal', existe un acuerdo entre los propietarios del recinto deportivo (los mismos que dirigen el Salamanca UDS) y la empresa organizadora para que la sesión primaveral, prevista para marzo de 2027 (falta concretar el día), vuelva a celebrarse en este lugar.

Se desconoce a cuánto asciende la contraprestación económica.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid