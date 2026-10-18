'La Banda' jugará este lunes en el Alfonso San Casto con la Unión Deportiva Santa Marta como protagonista

La quinta actuación de la tercera temporada de 'La Banda', la tertulia deportiva semanal que puede escucharse en la página web, el Facebook y el Twitter de Onda Cero Salamanca, tendrá lugar este lunes, 19 de octubre de 2026, en el Campo Municipal Alfonso San Casto (paseo de Tierno Galván, Sin Número, Santa Marta de Tormes).

En él se repasarán la historia y el presente de la Unión Deportiva Santa Marta, representada por miembros de su directiva e integrantes de su primera plantilla, que milita en la quinta categoría del fútbol.

También se darán cita tertulianos del programa vinculados a esta entidad deportiva.

La grabación se realizará a las 17 horas con acceso libre para el que desee acudir.