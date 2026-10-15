Vacunaciones canceladas, recetas sin realizar y tramitaciones pospuestas, entre otras incidencias por un corte en el Centro de Procesamiento de Datos de la Junta de Castilla y León

Este jueves, 15 de octubre de 2026, ha sido un día caótico para los trabajadores de la Junta de Castilla y León y los ciudadanos que han necesitado de algunos de sus servicios.

Como ha informado Onda Cero Salamanca en 'Noticias Mediodía', sobre las 13 horas se ha producido una caída en la red electrónica que conecta a todos los organismos de esta administración pública.

Técnicamente, se trata de un corte eléctrico en el Centro de Procesamiento de Datos, lo que ha dado lugar a la interrupción de algunas prestaciones.

Según ha podido saber esta radio, en lugares como el edificio de la delegación territorial, ubicado en la capital, se han tenido que dejar sin llevar a cabo varios trámites, por lo que los interesados tendrán que volver a acudir para ser atendidos.

En el ámbito sanitario ha afectado al servicio de la receta electrónica que realizan las farmacias, pero, también, a las vacunaciones contra el covid-19 y la gripe, pues, tal y como ha podido conocer esta emisora, durante esta tarde se han cancelado citaciones ante la imposibilidad de los sanitarios de poder conectarse al historial clínico de los pacientes (la campaña de vacunación empezó el martes).

A pesar de estas incidencias, desde el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca se comunica que la incidencia en el Hospital Clínico Universitario ha sido interna (aplicaciones propias) y que las conexiones con el exterior se han efectuado sin problema a través del correo electrónico porque Internet ha funcionado correctamente.