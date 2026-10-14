Los recursos turísticos de la Diputación de Palencia registran una alta afluencia de visitantes durante el puente del 12 de octubre

La Villa Romana La Olmeda se consolidó como uno de los principales reclamos turísticos de la provincia al recibir un total de 1.220 visitantes, alcanzando su pico de afluencia el sábado 11 de octubre con 477 personas (seguido del viernes 10 con 411, el jueves 9 con 145 y el domingo 12 con 187). Asimismo, se realizaron 15 visitas guiadas en las que participaron 509 personas. En cuanto a la procedencia, la Comunidad de Madrid lideró el flujo nacional con 270 visitantes, seguida del País Vasco (158) y la Comunidad Valenciana (110). Por su parte, la propia región de Castilla y León aportó 297 turistas (destacando Valladolid con 88, Palencia con 82 y Burgos con 71), a los que se sumaron 67 visitantes extranjeros, entre los que destacó la presencia de 15 turistas franceses.

Por otro lado, el Museo de La Olmeda registró 660 visitas (271 el día 11, 248 el día 10, 89 el día 9 y 52 el día 12), de las cuales 588 se realizaron mediante la entrada conjunta de la Villa y 109 fueron adquiridas directamente en la sede museística.

Finalmente, el Castillo de los Sarmiento en Fuentes de Valdepero completó la oferta patrimonial contabilizando un total de 150 visitantes durante el periodo festivo.

Asimismo, el turismo fluvial a través del Canal de Castilla registró una destacada demanda durante las jornadas festivas. La embarcación Juan de Homar contabilizó un total de 394 viajeros entre el sábado y el lunes, alcanzando su máxima afluencia el domingo con 140 pasajeros; por procedencias, el principal mercado emisor fue la Comunidad de Madrid (39 %), seguida de Castilla y León (23 %), País Vasco (12 %) y Galicia (11 %).

Por su parte, el barco Marqués de la Ensenada sumó 299 pasajeros, registrando también el domingo su día de mayor actividad con 121 usuarios, procedentes principalmente de Castilla y León (48 %), Comunidad de Madrid (19 %) y Asturias (8 %). Cabe destacar que la navegación en aguas de interior continúa consolidándose como una experiencia de alto interés para visitantes procedentes de zonas costeras como el País Vasco, Galicia y Asturias, que ven en la oferta fluvial un atractivo turístico diferencial y complementario.

Estos datos reflejan el creciente interés por el turismo cultural en la provincia y consolidan a Palencia como un destino de referencia para disfrutar de su patrimonio histórico y natural.