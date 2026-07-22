La Policía Nacional salva en Palencia una vida gracias a la rápida actuación de sus agentes

Sobre las 16:58 horas del 21 de julio, la Sala CIMACC 091 de la Policía Nacional recibió un aviso que informaba de un grave riesgo para una persona en una vivienda de Palencia. De inmediato, varias dotaciones policiales fueron comisionadas al lugar, donde la pronta respuesta de los agentes permitió resolver la emergencia y mantener a salvo a la persona hasta la llegada de los servicios sanitarios. Tras la evaluación realizada sobre el terreno, los agentes determinaron que era imprescindible acceder sin demora al interior del inmueble para neutralizar el riesgo y prestar asistencia. La urgencia del caso hizo necesario el acceso inmediato mediante un ariete reglamentario, una medida excepcional que facilitó una intervención eficaz. La coordinación entre la Sala CIMACC 091 y las dotaciones desplazadas al lugar permitió adoptar con agilidad las decisiones operativas necesarias para afrontar la intervención con eficacia. La actuación de los agentes permitió controlar la situación, prestar el auxilio requerido y garantizar la seguridad de la persona hasta la llegada de los servicios sanitarios, que se hicieron cargo de su asistencia y posterior traslado a un centro hospitalario para su valoración.

Posteriormente, el centro hospitalario informó de que la paciente se había ausentado del mismo, si bien pudo ser localizada posteriormente y asistida nuevamente por los servicios sanitarios. La Policía Nacional recuerda que el teléfono 091 está operativo las 24 horas del día para atender cualquier situación de emergencia.