La Diputación eleva a 10.000 euros el Premio de Poesía Jorge Manrique y amplía su apoyo para impulsar la marca "M de Manrique"

La Diputación de Palencia refuerza su apuesta por el Premio Internacional de Poesía Jorge Manrique con un incremento del 66 % en la dotación económica del galardón, que alcanzará los 10.000 euros, y el impulso durante todo el año nuevas actividades de creación literaria, la programación del Aula de Poesía Jorge Manrique y el desarrollo de la marca territorial "M de Manrique", con el objetivo de consolidar a Paredes de Nava y a la provincia como un referente nacional de la poesía y la creación literaria.

Así se recoge en el nuevo convenio de colaboración suscrito por la presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, y el alcalde de Paredes de Nava, Luis Calderón, que amplía de forma significativa el ámbito de cooperación entre ambas instituciones. Frente a los acuerdos de años anteriores, centrados exclusivamente en la convocatoria del Premio Internacional de Poesía Jorge Manrique, el nuevo texto incorpora una estrategia cultural más ambiciosa que permitirá impulsar iniciativas permanentes de promoción de la poesía y de difusión del legado del poeta universal vinculado a la localidad terracampina.

La aportación de la Diputación asciende a 30.000 euros, de los que 10.000 euros se destinan a la financiación íntegra del Premio Internacional de Poesía Jorge Manrique y 20.000 euros al desarrollo del Aula de Poesía y del proyecto "M de Manrique". Por su parte, el Ayuntamiento de Paredes de Nava aportará 16.118,30 euros, reforzando así el compromiso conjunto de ambas administraciones con un proyecto que pretende convertir la figura de Jorge Manrique en uno de los grandes ejes culturales de la provincia.

La presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, defiende que la cultura constituye un elemento de desarrollo para el territorio y una herramienta para generar oportunidades, preservar el patrimonio y proyectar la identidad de la provincia dentro y fuera de nuestras fronteras. Este convenio responde precisamente a ese objetivo, reforzando uno de los certámenes literarios de mayor prestigio del panorama nacional y ampliando las acciones para acercar la poesía a la ciudadanía y poner en valor el legado de Jorge Manrique.

Al acto también ha asistido la diputada de Cultura, Carolina Valbuena, así como el responsable del Aula de Poesía, el poeta Sergio García Zamora, y María Valcárcel y Juan Carlos Pérez, de la empresa Nomenklatura Gestión Cultural, responsable del resto de proyectos incluidos en el convenio.

Más dotación para un premio de referencia nacional. La principal novedad del convenio es el incremento de la cuantía del Premio Internacional de Poesía Jorge Manrique, que en su décima edición estará dotado con 10.000 euros, frente a los 6.000 euros de la convocatoria anterior, lo que supone un incremento del 66 por ciento.

La Diputación asumirá íntegramente la financiación del galardón, reafirmando así su compromiso con un certamen que impulsó hace una década y que ha contribuido a situar el nombre de Paredes de Nava y de la provincia de Palencia en el panorama literario nacional e internacional.

El premio continuará abierto a autores mayores de edad de cualquier nacionalidad, siempre con obras inéditas escritas en castellano. El plazo para la presentación de originales permanecerá abierto hasta el 9 de octubre de 2026.

Como en ediciones anteriores, la obra ganadora será publicada por una editorial de prestigio nacional y el fallo corresponderá a un jurado integrado por destacadas personalidades del mundo de las letras.

Un convenio más ambicioso para impulsar la poesía durante todo el año. El convenio amplía significativamente su objeto al incorporar nuevas líneas de actuación que trascienden la celebración anual del premio.

Además de la convocatoria del certamen, la colaboración contempla el desarrollo de actividades de creación literaria vinculadas a Jorge Manrique, el impulso de la marca territorial "M de Manrique" y la programación estable del Aula de Poesía Jorge Manrique, recientemente puesta en marcha en el Centro de Artes Escénicas de Paredes de Nava.

El objetivo es convertir este espacio en un centro de referencia para la formación, la creación y la difusión literaria, con una programación permanente que permita mantener vivo el legado del poeta y extender sus actividades al conjunto de la provincia.

Asimismo, ambas instituciones trabajarán conjuntamente en el desarrollo de la marca "M de Manrique", concebida como un proyecto de identidad cultural que pretende posicionar a Paredes de Nava y a la provincia de Palencia como un territorio vinculado a la poesía y a la creación literaria.

El convenio contempla una aportación de la Diputación de Palencia de 30.000 euros, distribuida en dos líneas de actuación. Por un lado, 10.000 euros se destinan íntegramente a la financiación del Premio Internacional de Poesía Jorge Manrique y, por otro, 20.000 euros servirán para financiar las actividades del Aula de Poesía y el desarrollo del proyecto "M de Manrique".

El Ayuntamiento de Paredes de Nava aportará, además, 16.118,30 euros, lo que permitirá desarrollar una programación cultural estable y consolidar un proyecto compartido entre ambas administraciones.

Entre las obligaciones asumidas por el Ayuntamiento figuran la elaboración de una programación específica para el Aula de Poesía, la organización de actividades literarias vinculadas a la entrega del premio y la presentación conjunta con la Diputación de la nueva marca territorial.

Con este nuevo acuerdo, la Diputación de Palencia consolida su apuesta por uno de los grandes proyectos culturales de la provincia, para reforzar el prestigio del Premio

Internacional de Poesía Jorge Manrique y ampliar su compromiso con iniciativas que contribuyen a preservar el patrimonio literario, fomentar la creación contemporánea y proyectar el nombre de Palencia como un territorio de referencia para la cultura y la poesía.