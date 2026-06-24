Presentados los carteles de la Feria Taurina de San Antolín 2026

El patio del Palacio de la Diputación de Palencia ha acogido esta tarde la puesta de largo de la Feria Taurina de San Antolín 2026. Un ciclo que cuenta con tres corridas de toros, una de rejones y una clase práctica en un abono que en la Plaza de Toros de Campos Góticos se celebrará del sábado 29 de agosto al miércoles 2 de septiembre. El motivo que da imagen al cartel ilustrador gira en torno al 50 aniversario de la inauguración de la Plaza de Toros de Campos Góticos, efeméride que, precisamente, es el motivo de homenaje en la corrida goyesca que abrirá la Feria.

El acto de presentación ha contado con la participación de Ángeles Armisén, presidenta de la Diputación, acompañada de los empresarios Carlos Zúñiga y Víctor Zabala, y el diestro Tomás Rufo. Numerosos aficionados llenaron por completo el Patio de la Diputación para disfrutar del evento conducido por el periodista Carlos Martín Santoyo.

"El éxito de estos carteles no son solo de Víctor y mio, son de la afición. Cuando llamas a toreros y ganaderos y hablas de esta plaza, los profesionales son muy receptivos para venir, y eso es gracias a la respuesta del público", explicó Carlos Zúñiga, que remarcó que "estamos cerca de los 3.000 abonados y el objetivo tiene que ser alcanzar esa cifra". Por su parte, Víctor Zabala remarcó la gran apuesta "de una feria que es de máximos, con carteles muy rematados que convierten este ciclo en el más compacto de cuantos hemos organizado en Campos Góticos".

La presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, celebró el aniversario del coso: "50 años de cultura, de tradición española y palentina, 50 años para que los aficionados disfruten de los toros, y siempre con Palencia apoyando y defendiendo la fiesta desde la libertad". "Lo vamos a celebrar con unos grandísimos carteles que hay que agradecer a la empresa", añadió, al tiempo que avanzó que la Diputación "está elaborando un programa con una nueva imagen del coso que presentaremos en breve".

Los carteles al completo son los siguientes:

Sábado 29 de agosto. Corrida de toros Goyesca con toros de El Capea y Carmen Lorenzo para Diego Urdiales, Juan Ortega y Pablo Aguado.

Domingo 30 de agosto. Corrida de rejones con toros de María Guiomar Cortés de Moura para Sergio Galán, Diego Ventura y Sebastián Fernández.

Lunes 31 agosto. Clase práctica con reses de Domecq Núñez para Guillermo Herrero (ET Palencia), Toni Marín (ET Murcia 'El Toreo'), Pedro Caminero (ET Salamanca), Martín Mendoza (ET Camas, Sevilla), Joao Maria Rodrigues (ET Moita) y Óscar Campos (ET Yiyo, Madrid).

Martes 1 septiembre. Corrida de toros con toros de Núñez del Cuvillo para Morante de la Puebla, Talavante y Tomás Rufo.

Miércoles 2 de septiembre. Corrida de toros con toros de Juan Manuel Criado para José María Manzanares, Roca Rey y Marco Pérez.

Todos los festejos comenzarán a las 18:00h. La renovación de abonos irá del 18 al 22 de agosto. En esos mismos días, y también online desde el 1 de julio, se podrán adquirir, también, nuevos abonos sobre localidades disponibles y será el día 23 de agosto el asignado para la venta de nuevos abonos sobre las localidades que no hayan sido renovadas. Las entradas sueltas se pondrán a la venta para todos los festejos a partir del 24 de agosto. La taquilla de Campos Góticos abrirá en horario de 10 a 14h. y de 17 a 20h., pudiéndose adquirir, también, tanto los abonos como las entradas a través de la web oficial www.torospalencia.es.