El Partido Popular traslada a la FAVPA su compromiso institucional y sin fisuras en la defensa del soterramiento del ferrocarril

La presidenta provincial del Partido Popular en Palencia, Ángeles Armisén, la procuradora Mercedes Cófreces y el portavoz y candidato del PP a la alcaldía de la capital palentina, Víctor Torres, mantuvieron una reunión con la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos para trasladarles su apoyo en la defensa del soterramiento del ferrocarril. Los populares reivindicaron la importancia de un tema que consideran “de ciudad” y transmitieron su predisposición por ayudar a través de las diferentes administraciones.

Durante el encuentro, los representantes del colectivo vecinal destacaron la gran cantidad de firmas obtenidas en contra de las pantallas acústicas y a favor del soterramiento de las vías del tren. Hasta la fecha, se han recabado más de 6.600 firmas, lo que pone de manifiesto el gran rechazo de la sociedad palentina hacia “el muro de Berlín” que pretenden imponer Adif y el Ministerio de Transportes.

Los populares agradecieron a la FAVPA su labor en la defensa de la ciudad y se comprometieron a apoyarles a través de las diferentes administraciones. En este sentido, comunicaron su pretensión de presentar en las Cortes de Castilla y León una Proposición No de Ley para que la Junta requiera al Gobierno de España su apoyo a favor del soterramiento de Palencia. De hecho, este fue uno de los compromisos del programa electoral del PP de Castilla y León en las pasadas elecciones autonómicas del 15 de marzo, constituyendo una de sus reivindicaciones irrenunciables. Igualmente, se acordó seguir manteniendo reuniones más adelante con el objetivo de respaldar de forma continua esta reivindicación.

Además del soterramiento, la reunión sirvió para intercambiar impresiones sobre el avance del nuevo Plan General de Ordenación Urbana. Al respecto, el Partido Popular solicitó a los dirigentes vecinales una reunión próximamente para bordar más en profundidad el PGOU y poder recabar las conclusiones de la Federación de Vecinos.

Los populares, tras conocer la sentencia de la Sección de los Contencioso-Administrativo del Tribunal Central de Instancia en la que se desestima el recurso interpuesto por el Ayuntamiento contra las pantallas acústicas, manifiestan su apoyo para recurrir ante la Audiencia Nacional, tal y como se ha anunciado desde el Consistorio.