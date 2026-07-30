La Policía Nacional desarticula en la provincia de Palencia una organización criminal dedicada a la explotación laboral de migrantes

La Subdelegación del Gobierno informa de la desarticulación en nuestra provincia de una organización criminal dedicada presuntamente a la explotación laboral de migrantes.

En concreto se les acusa de abusar laboralmente de migrantes varones de origen marroquí en un obrador de pan ubicado en la provincia de Palencia. A raíz de la documentación e información recaba en una operación policial realizada el pasado mes de febrero en esa provincia, los agentes lograron constatar la existencia de dos empresarios de nacionalidad española que regentaban un obrador de pan en la localidad palentina de Alar del Rey, donde los trabajadores eran explotados laboralmente.

Las pesquisas iniciadas permitieron corroborar que los empleados de ese obrador, varones de nacionalidad marroquí, viajaban desde su país de origen y obtenían un contrato laboral a cambio de cantidades que ascendían a los 15.000 euros. En el puesto de trabajo debían soportar jornadas de trabajo de hasta 12 horas diarias, de lunes a domingo, sin descanso ni vacaciones. En esta segunda operación los agentes han logrado la liberación de dos víctimas y han procedido a la detención de cuatro personas en las localidades palentinas de Alar del Rey y Aguilar de Campoo, entre las que se encuentran los dos empresarios.