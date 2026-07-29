El PP en la Diputación exige al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que ponga fin al progresivo deterioro de las conexiones ferroviarias de la provincia

El Grupo Popular en la Diputación de Palencia ha registrado una moción para su debate en el pleno de mañana jueves en la que exige al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que ponga fin al progresivo deterioro de las conexiones ferroviarias de la provincia y corrijan una situación que supone un claro agravio para Palencia y sus vecinos.

Los populares denuncian que, mientras otras provincias continúan ganando servicios y frecuencias, Palencia acumula decisiones que reducen sus oportunidades de desarrollo, limitan la movilidad de sus vecinos y penalizan especialmente al medio rural. Una política que, lejos de contribuir a fijar población y favorecer la igualdad de oportunidades, condena a la provincia a perder competitividad y dificulta el acceso al empleo, la educación o los servicios.

El Grupo Popular subraya que las reivindicaciones que plantea no requieren costosas inversiones ni nuevas infraestructuras. Se trata, simplemente, de aprovechar unas instalaciones que ya existen y por las que los trenes ya circulan, incorporando paradas que no perjudican a los viajeros de otros destinos y que, sin embargo, sí supondrían un importante beneficio para miles de palentinos.

En este sentido, la moción vuelve a reclamar una parada de la línea de alta velocidad Madrid-Burgos en Venta de Baños, una demanda histórica que el Gobierno continúa ignorando pese a que todos los trenes atraviesan la localidad. De atenderse esta petición, la provincia ganaría hasta 16 nuevas conexiones diarias, ocho por sentido, con Madrid, Valladolid, Burgos y el resto del corredor de alta velocidad, aprovechando una infraestructura plenamente preparada para ello.

Asimismo, el Grupo Popular exige la recuperación inmediata de las paradas en Palencia de los AVE entre Madrid y Gijón que Renfe ha eliminado recientemente sin ofrecer ninguna alternativa a los usuarios. Una decisión incomprensible que reduce las opciones de movilidad de quienes utilizan diariamente el tren para acudir a su puesto de trabajo, estudiar o acceder a servicios, generando además una mayor saturación en los trenes que mantienen parada en la capital palentina.

Los populares también reclaman que los nuevos servicios Intercity entre Salamanca y Zaragoza incorporen una parada en la provincia. Resulta difícil explicar que estos trenes atraviesen Palencia sin detenerse, mientras sí lo hacen en municipios de menor población. Una decisión que vuelve a evidenciar la falta de sensibilidad del Gobierno con las necesidades de movilidad de la provincia y que priva a los palentinos de mejores conexiones con destinos estratégicos como Zaragoza o Pamplona.

Desde el Grupo Popular recuerdan que las infraestructuras públicas deben estar al servicio de las personas y del equilibrio territorial. Por ello, consideran que la rentabilidad de los servicios ferroviarios no puede valorarse únicamente desde criterios económicos, sino también desde su capacidad para generar oportunidades, fijar población y garantizar la igualdad entre todos los españoles, vivan donde vivan.

“Palencia no puede seguir siendo la gran olvidada de la planificación ferroviaria del Gobierno de España. No estamos pidiendo privilegios ni inversiones millonarias; estamos reclamando decisiones de sentido común que aprovechan infraestructuras ya construidas y que permitirían mejorar la vida de miles de palentinos sin perjudicar a ningún otro territorio”, defienden los populares.

Con esta iniciativa, el Grupo Popular reitera su compromiso de seguir defendiendo los intereses de la provincia y exige al Gobierno de España que deje de lado las políticas que abandonan a Palencia en materia ferroviaria, atendiendo unas reivindicaciones razonables, viables y beneficiosas para el conjunto de la provincia.