Auxiliada en Palencia una bebé de 10 meses tras ser atacada por el perro de la familia

Agentes de la Policía Local de Palencia auxiliaron a una bebé de tan solo 10 meses que fue atacada por el perro de la familia, de raza American Stanford (potencialmente peligroso), en su propia casa. La niña sufrió graves lesiones en el rostro y fue trasladada de urgencia en el propio vehículo policial al Hospital Río Carrión, donde se le derivó inmediatamente al hospital de referencia en reconstrucción facial de la comunidad, el Hospital Río Hortega de Valladolid. Los hechos tuvieron lugar el pasado martes, pasadas las 20:30 horas, cuando la Central recibió un aviso procedente del 112, en el que se indicaba que un perro había mordido a un bebé en el domicilio familiar.

Hasta el lugar se trasladó una patrulla, que se encontró a la niña, acompañada por sus padres y sangrando abundantemente, por lo que decidieron trasladarla al Hospital Río Carrión junto a su madre en el vehículo policial para que fuera atendida a la mayor celeridad posible. Una vez en Urgencias, los sanitarios le practicaron una primera atención médica y determinaron que debía ser atendida por especialistas en el Hospital Río Hortega de Valladolid. Mientras tanto, en el domicilio, la Unidad de Medio Ambiente recabó información de todo lo sucedido a través del padre, titular del animal, y que se encontraba en casa cuando se produjo el ataque. Asimismo, los agentes identificaron al animal y comprobaron que toda la documentación se encontraba vigente. Con ayuda de la Protectora de Animales, el perro fue trasladado a una clínica veterinaria y puesto en observación a la espera de que la Junta de Castilla y León determine qué hacer con el can. Por su parte, el padre fue informado de que será investigado por un delito de lesiones por imprudencia, así como de los derechos que le asisten. En cuanto a la bebé, su evolución ha sido favorable y se encuentra recuperándose de las lesiones sufridas.