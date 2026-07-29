La Policía Nacional detiene en Palencia a dos varones por su presunta participación en una riña tumultuaria

La Policía Nacional ha detenido a dos varones como presuntos autores de un delito de riña tumultuaria, tras intervenir en una pelea registrada durante la madrugada del 28 de julio, entre las 00:30 y las 01:30 horas, en el barrio de San Antonio de Palencia. Los hechos se iniciaron sobre las 00:30 horas, cuando varias dotaciones policiales fueron comisionadas por la Sala CIMACC 091, tras recibirse varios avisos a través del 112 que alertaban de una discusión entre un numeroso grupo de personas, en la que presuntamente se estaban utilizando objetos contundentes. Los agentes realizaron varias intervenciones con el fin de localizar a los participantes y evitar que la situación derivara en consecuencias de mayor gravedad. Como resultado de la actuación policial, se identificó a los presuntos implicados y se intervino una barra de hierro presuntamente utilizada durante la riña. La investigación permitió determinar la presunta participación de ambos en los hechos, por lo que se procedió a su detención. Uno de los detenidos precisó asistencia sanitaria por las lesiones sufridas. Una vez finalizadas las diligencias policiales, ambos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial.