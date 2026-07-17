Dos investigados por caza furtiva en La Pernía

La Guardia Civil de Palencia ha investigado a dos personas como supuestas autoras de dos delitos contra la protección de la flora y la fauna en un coto de Santa María de Redondo. Especialistas del SEPRONA, agentes del medio natural del Gobierno de Cantabria y agentes medioambientales de la Junta de Castilla y León dentro del plan de prevención de la caza furtiva que se lleva a cabo, identificaron a dos personas que se encontraban cazando armadas y acompañadas de cuatro perros en un coto privado de caza de La Pernía.

Uno de los autores, al ver llegar a los agentes, trató de esconderse entre unos matorrales, donde se encontró una de las escopetas que portaban los supuestos infractores. Tras inspeccionar la zona, los agentes localizaron el vehículo propiedad de uno de los autores, en el que se observaban restos de animales que estaban en época de veda. Al solicitarle la documentación necesaria para practicar la caza y no aportarla, y tampoco poder mostrar la autorización para poder cazar en ese coto, se procedió a la investigación de los dos hombres por parte de los agentes