Torres afirma que "no voy a negar que me haría una ilusión tremenda ser el candidato a la alcaldía de Palencia"

Pese a las palabras de Miguel Tellado, el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Palencia también asegura que "queda mucho camino hasta mayo de 2027".

Onda Cero Palencia | David Frechilla Aguado

Palencia |

Palencia
Víctor Torres, portavoz del PP en el ayuntamiento de Palencia | Onda Cero Palencia

Es el sonido político de las últimas horas. Durante su intervención en la reunión de la Junta Directiva del PP de Palencia, el secretario general de esta formación política, Miguel Tellado, dejaba claro que si el actual portavoz del PP en el Ayuntamiento, Víctor Torres, quiere, será el candidato de esta formación política a las elecciones al consistorio de la capital del año 2027. Ante esta declaración, en Onda Cero Palencia nos hemos puesto en contacto con el aludido.

Víctor Torres nos ha contado que "fue una sorpresa" las palabras que le dirigió Miguel Tellado. En cualquier caso, sintió "orgullo y agradecimiento al ver que la dirección nacional que valora el trabajo que realiza el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Palencia".

Respecto a si, como decía Miguel Tellado, le gustaría liderar la lista popular en las elecciones municipales del año 2027, Víctor Torres asegura que “no voy a negar que me haría una ilusión tremenda ya que me gusta la política municipal y me gusta servir a los palentinos". De cualquier forma, recuerda que "queda mucho camino hasta el mayo de 2027" y ahora está centrado "en el día a día de la capital, el debate de los presupuestos, la presión fiscal que sufren los palentinos y estado de la limpieza de las calles".. Eso sí, al mismo tiempo reconoce que "todos los que asumen responsabilidades políticas y forman parte de una lista municipal deben estar preparados para todo", señalando que él mismo tuvo que hacerse cargo de la portavocía del grupo pese a ir quinto en la lista municipal.

