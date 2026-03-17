Bienvenida institucional y reunión de trabajo del subdelegado del Gobierno y la nueva comisaria jefa de la Policía Nacional

El subdelegado del Gobierno en Palencia, Eduardo Santiago Calleja, ha recibido a la comisaria para darle la primera bienvenida a las instituciones palentinas con motivo de su reincorporación a la Policía Nacional en Palencia. Marín fue la primera mujer en acceder al cargo de comisaria de la Policía Nacional en Palencia y ha estado estos últimos cuatro años, al frente de la Agencia Europea para la Formación Policial (CEPOL), con sede en Budapest (Hungría). Cuenta con una amplia trayectoria de más de 26 años en el Cuerpo Nacional de Policía, en la que ha ocupado responsabilidades de carácter operativo, estratégico y formativo en distintos destinos, como Palma de Mallorca, donde fue jefa de la oficina de denuncias y participó en operativos contra el blanqueo de capitales; la Brigada.

Central de Estupefacientes en Madrid; y áreas de recursos humanos y gabinete psicopedagógico en Ávila, y en otros destinos como Valladolid y Aranjuez. Licenciada en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid, cuenta también con estudios de posgrado en Ciencias Policiales por la Universidad de Salamanca, un máster en Dirección de Seguridad y Gestión, otro en Prevención de Riesgos Laborales, y el European Joint Master Programme en Policing in Europe, desarrollado por CEPOL y la UNED Tras la bienvenida institucional, ambos han mantenido una reunión de trabajo en la que ya han abordado algunos temas de interés para Palencia, y han remarcado la colaboración y coordinación institucional en este periodo que comienza. Santiago ha querido destacar “el compromiso de la comisaria Marín con Palencia, al volver tras estos cuatro años en el exterior, que supone el retorno de una profesional con mayor experiencia operativa y de gestión, y con una visión profunda de la cooperación policial”, asimismo, le ha trasladado su plena disposición y le ha deseado muchos éxitos en esta nueva etapa que afronta, “que serán los éxitos de toda la provincia”.