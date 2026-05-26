Luz Casal, ‘Ovy On The Drums’ y Leire Martínez abren el cartel de conciertos de las fiestas de San Antolín de Palencia

El Ayuntamiento de Palencia, a través de la Concejalía de Identidad Cultural, Turismo y Fiestas, trabaja ya en el diseño de la programación de las Fiestas de San Antolín para ofrecer, tanto a palentinos como a visitantes, un amplio abanico de actividades con la mejor música como protagonista. En este sentido, el concejal del área Francisco Fernández, ha anunciado hoy los conciertos de Luz Casal, ‘Ovy On The Drums’ y Leire Martínez abriendo así el cartel de conciertos programados de cara a la celebración de los próximos sanantolines.

Concretamente, el primer turno será para Ovy On The Drums nombre artístico del colombiano Daniel Echavarría, que traerá el 28 de agosto a Palencia su música urbana y latina. Su prolífera y fecunda sociedad con su compatriota Karol G en el álbum ‘Mañana será bonito’ le valieron el Grammy al mejor trabajo en la categoría de música urbana y el Grammy Latino a la mejor producción en el año 2023. Y es que se le considera el “gurú del sonido urbano moderno” habiendo producido y compuesto éxitos como “Tusa”, “Bichota” o más recientemente, “La plena”. Actualmente, tiene más de 35 millones de escuchas mensuales en Spotify, gracias a sus colaboraciones con otros referentes del momento.

El relevo lo cogerá el 29 de agosto Leire Martínez, una de las voces más reconocidas del pop español en su nueva etapa en solitario tras su paso por La Oreja de Van Gogh. Con una trayectoria consolidada, ha sabido ganarse el cariño del público gracias a su talento, cercanía y solidez artística. Su primer single ‘Mi nombre’ marca una nueva etapa creativa, en la que muestra su versatilidad y madurez como intérprete. Experiencia, firmeza, autenticidad, evolución y verdad, son algunos de los valores que encarna, a través de una carrera en la que ha demostrado una gran capacidad para evolucionar sin perder su identidad, ganándose un lugar propio dentro de la industria musical. Vecinos y visitantes podrán disfrutar así cantando y bailando las canciones de su primer álbum ‘Historias de aquella niña’.

Ya el día del patrón, el 2 de septiembre, Luz Casal presentará en Palencia su nuevo disco ‘Me voy a permitir’, el trabajo más ecléctico e inclasificable de su carrera, donde la artista se concede el antojo de mostrar diez caras, tantas como canciones: diez actitudes, diez miradas, diez formas de entender el mundo.

Con la libertad de quien ya no tiene que demostrar nada, en este nuevo espectáculo que es un puente entre pasado y futuro, certifica su doble condición de compositora intuitiva y talentosa e intérprete excepcional, capaz no solo de cantar sino de habitar las canciones, sean suyas o ajenas. En el mismo, ajena a la pirotecnia y los artificios, se permite no seguir más señales que las de su propio instinto, una libertad que le ha brindado la admiración del público, el respeto de la crítica y la complicidad de sus colegas, un triple reconocimiento que se produce en contadas ocasiones.