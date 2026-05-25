Palencia Sonora reunirá la música en vivo de 42 artistas y grupos en una edición de récord que suma nuevas actividades paralelas

Los directos de 42 artistas y grupos protagonizarán la vigésimo tercera edición del Palencia Sonora, cuyo cartel encabezan Carolina Durante, Siloé, Ojete Calor, Sanguijuelas del Guadiana, Xoel López, Sexy Zebras y Veintiuno y que del 11 al 14 de junio llenará de la mejor música pop-rock independiente el Parque del Sotillo, recinto principal de los conciertos, y otros muchos espacios del centro histórico de la ciudad, como la Calle Mayor, la plaza Pio XII, la plaza San Pablo, plaza Mariano Timón, la plaza San Miguel y el parque del Salón.

Con las entradas y abonos agotados desde hace meses y la ocupación hotelera de la ciudad y alfoz al 100%, el festival volverá a superar los 20.000 espectadores en una edición que atraerá público de todos los rincones de la geografía nacional. Un año más, Palencia Sonora recibirá a grupos consagrados y artistas emergentes para firmar un cartel heterogéneo que apuesta por la variedad de estilos. Una filosofía que queda patente en las actuaciones de Marlena, Los Estanques y El Canijo del Jerez, Throes + The Shine, Depresión Sonora, La Paloma, Repion y Joe Crepúsculo, pero también con los directos de Hoonine, El Nido, Dulzaro, Calequi y Las Panteras, Rosalinda Galán, Las Petunias, Sobrezero y Juventude.

A sus nombres, se unen los de Éxtasis, Fontán, Oslo Ovnies, Corte! y Rocío Torío, y una amplia nómina de DJs, con Yung Prado, Brava, LaMia Mari, Yahaira, Say Yes Dj, Brian de Calma, Menina, Popi & Sito, Mediocre Dj y Sara Ro en el escenario de La Isla, además de las sesiones a los platos de Champú Azul, Lykkelau, Laritazz y La Deve Chacho en el Bar Universonoro. Todo ello, gracias al patrocinio principal del Ayuntamiento de Palencia y el sello Palencia Gastronómica, la Junta de Castilla y León y la Diputación Provincial, así como al apoyo de la Universidad de Valladolid y el Centro Buendía, Volvo Cars Palausa y Vibra Mahou. Este año y como prólogo a los directos programados durante las jornadas del viernes y sábado en el Parque del Sotillo, los espectadores podrán disfrutar también, tras la apertura de puertas del recinto, de los quince trabajos audiovisuales presentados por los centros de personas mayores, dependientes o con discapacidad al Concurso de Playback.

Programa de actividades paralelas

Fiel a sus señas de identidad, Palencia Sonora se abre de nuevo a la ciudad y aspira a convertir sus calles en una verdadera fiesta para la música y la creación artística. El arte urbano pondrá el prólogo al festival el 9 de junio. Entre las 09.00 y las 14.00 horas, alumnos de la Escuela de Arte Mariano Timón realizarán una intervención artística en la Calle Mayor sobre un viejo coche cedido por Gasolinera Suances —y transportado por Desguaces Monzón— que “tunearán” con los códigos de color y la estética gráfica del festival. Al día siguiente, el 10 de junio, el tradicional concierto ‘Música de altura’ recalará de nuevo en los exteriores del Universonoro, en la calle San Juan de Dios, a partir las 20.30 horas, con la actuación de la Beebrass Ensemble.

Ya el sábado 13, llegará el turno para la performance. El artista Diego del Pozo Barriuso presentará Balido Raro que Danza, una pieza que, a modo de un viaje onírico hacia lo rural, reúne en escena mantas de lana de oveja, plantas y ornamentos que recuerdan muchas de las tradicionales celebraciones de Tierra de Campos y el Cerrato. Será en la Plaza Mariano Timón, con tres pases que tendrán lugar, respectivamente, a las 11.00, 12.00 y las 13.00 horas. Esta creación, apoyada por la Fundación Díaz-Caneja y el Ministerio de Cultura, cuenta además con la colaboración el Coro de Ronda, los talleres de canto de la Universidad Popular, la Coral Peña Aguilón de Aguilar de Campoo y las agrupaciones Paloteo de Frómista, Danzantes de Palencia y Jorge Manrique, así como con los arreglos musicales y la dirección de coros de Ana Clara Vera Merino.

Ese mismo día, la organización del festival ha programado otras propuestas solidarias. Durante la verbena infantil que tendrá lugar en la Plaza de San Pablo a las 13.00 horas, Cruz Roja habilitará un punto de recogida de productos de higiene infantil. A la misma hora, la Plaza Mayor será escenario del tradicional vermú solidario, cuyos fondos se destinarán a la Asociación Española contra el Cáncer. Varios establecimientos hosteleros de la ciudad colaborarán en una iniciativa que suma la cooperación de Palencia Gastronómica, un sello que apuesta por la puesta en valor de la gastronomía local y los productos locales y de proximidad.

Por su parte, el Bar Universonoro será el escenario de cuatro sesiones musicales que, durante la celebración del festival, tendrán lugar el jueves día 11, a las 00.30 horas, de la mano de Champú Azul; el viernes 12, a las 02.30, con la Dj vallisoletana Lykkelau, en una propuesta que se mueve entre el house, el techno y el indie dance; el sábado 13, a partir las 16.00 h, de la mano de la artista salmantina Laritazz, quien apuesta por la fusión de la música indie y la electrónica; y, también ese mismo día, a las 02.30 horas, con La Deve Chacho, quien cerrará este set de artistas experimentales y eclécticos.

De forma complementaria, el CEIP Modesto Lafuente volverá a citarse con una nueva edición, la cuarta, del ‘Modsto Sonoro’, una original iniciativa que, bajo el lema Forest Edition, se extenderá entre los días 8 y 12 de junio con un variado conjunto de actividades que incluyen talleres de medioambiente y decoración de camisetas, una jornada de convivencia multicultural, manualidades o la grabación de podcast, entre otras propuestas.

Dos nuevas estaciones para el ‘Bosque sonoro’

Coincidiendo con la celebración del festival, el ‘Bosque sonoro’ sumará la creación de dos estaciones a su recorrido verde. La primera de ellas, ilustrada con los versos de ‘Campos de Castilla para siempre’, que firma Xoel López, está patrocinada por Arambol Ingienería, mientras que la segunda tendrá como protagonistas las letras de ‘Todos los besos’, una composición del grupo Siloé. Esta segunda placa cuenta con el apoyo de ICON Multimedia. Estas dos nuevas estaciones se emplazarán en los exteriores del Pabellón Municipal de Deportes y en el extremo norte del Huertas del Obispo, junto al río Carrión. En ambos espacios se plantarán diversas especies arbóreas, como cerezos silvestres, arces japoneses y encinas. Esta iniciativa de renaturalización impulsada por Zenit y Palencia Sonora cuenta también con el trabajo del escultor Óscar Aragón y la diseñadora Ana Cuna.

Programa de conciertos por días y horarios

El festival arrancará oficialmente el jueves 11 de junio (20.30 horas) en el Parque del Sotillo con las actuaciones de El Nido, banda castellano-leonesa que hunde sus raíces en el folk y el pop; La Paloma -a las 21.50 horas-, una de las formaciones más reconocibles de la nueva escena pop nacional; y Hoonine -a las 23.10 horas-, proyecto artístico de la murciana Carmen Alarcón, que combina electrónica, sensibilidad pop y exploración sonora.

Ya el viernes 12 de junio, la programación dará la bienvenida en la Plaza Pío XII con los conciertos gratuitos de Fontán (13.00 horas) y Éxtasis (14.15 horas), dos propuestas emergentes que abren la jornada con sonidos frescos y enérgicos, representativos de la nueva escena independiente nacional. Posteriormente, el Parque del Salón, sede del Escenario UVa, patrocinado por la Universidad de Valladolid y el Centro Buendía, se citará con los directos de Rocío Torío (15.30 horas), ganadora del certamen UVa Sound Demo, cuya propuesta destaca por una sensibilidad pop íntima y una escritura cuidada que ha ido consolidando su identidad artística; Corte! (16.15 horas), con una propuesta marcada por la intensidad y la mezcla de influencias del rock alternativo contemporáneo; y Oslo Ovnies (17.15 horas), proyecto que se mueve entre la experimentación sonora y el pop de matices electrónicos, con una puesta en escena que apuesta por lo atmosférico y lo emocional.

El Parque del Sotillo volverá a ser el gran corazón musical del festival, con actividad simultánea en los escenarios Palencia, Vibra Mahou y La Isla. Sobre el Escenario Palencia actuarán Las Petunias (19.00 horas), trío que se ha posicionado como una de las propuestas más frescas del pop alternativo estatal, con letras generacionales y una actitud desenfadada; Repion (21.05 horas), conocidas por su contundencia guitarrera y una sensibilidad melódica que equilibra fuerza y emoción; Depresión Sonora (23.30 horas), referente del post-punk contemporáneo en castellano, con letras que retratan la cotidianidad urbana desde una estética oscura y minimalista; y Throes + The Shine (01.50 horas), banda internacional que fusiona electrónica, kuduro y rock con una energía escénica explosiva. Por su parte, el Escenario Vibra Mahou recibirá a Xoel López (19.50 horas), uno de los nombres fundamentales del indie en español, con una trayectoria que transita entre la canción de autor y la exploración sonora de raíces atlánticas; Carolina Durante (22.10 horas), referente generacional del nuevo rock nacional gracias a sus letras y su energía en directo; y Sanguijuelas del Guadiana (00.35 horas), una de las revelaciones musicales más destacadas del último año, que combina actitud punk, ironía y un sonido contundente que ha captado la atención del circuito alternativo.

Para finalizar el viernes, el espacio La Isla ofrecerá a los más amantes de la música electrónica y experimental las sesiones de los Djs Menina (19.30 h), Popi & Sito Djs (20.45 h), Brian de Calma (22.00 horas), Brava (00.00 horas) y Yahaira (02.00 horas).

El sábado 13 de junio comenzará con programación gratuita en distintos puntos emblemáticos de la ciudad. La Plaza Mayorrecibirá a Dulzaro, artista vallisoletano que combina sonidos del folklore castellano con la música electrónica (será a las 12.00 horas); y al grupo de pop surrealista Juventude, que beben de los sonidos de los 60 y 70 con raíces andaluzas y lo kinki (13.00 horas). La Plaza de San Miguel, por su parte, recibirá a partir de las 14.15 horas a Calequi y Las Panteras, un trío musical cuyo sonido es resultado de la combinación entre el funk, el afropop y los ritmos latinos, entre otros.

Con apertura de puertas a las 18.00 horas, la jornada principal del sábado se desplegará de forma simultánea en los tres escenarios del recinto. En el Escenario Palencia, la programación arrancará a las 18.30 horas con SobreZero, formación que abre la tarde con un sonido directo y enérgico, marcado por una estética ligada al rock alternativo contemporáneo. A las 20.35 horas será el turno de Los Estanques junto a El Canijo de Jerez, una colaboración que une la psicodelia pop con el imaginario del rock andaluz y el mestizaje, generando uno de los directos más singulares de la jornada. A las 23.05 horas subirá al escenario Marlena, uno de los proyectos de pop más reconocibles del panorama actual, con una sensibilidad centrada en las emociones cotidianas. Cerrará el escenario a las 01.25 horas Sexy Zebras, una de las formaciones más potentes del directo nacional, caracterizada por su intensidad escénica y su sonido crudo y expansivo.

Por su parte, la programación del Escenario Vibra Mahou comenzará a las 19.20 horas con Ojete Calor, proyecto que ha convertido la ironía y la parodia del pop en su seña de identidad, generando una experiencia de directo tan festiva como provocadora. A las 21.45 horas actuará Siloé, una de las formaciones con mayor crecimiento en la escena nacional, reconocida por la mezcla de electrónica, folk y un potente enfoque emocional en sus composiciones. Cerrará este escenario a las 00.15 horas Veintiuno, grupo que ha consolidado un estilo propio entre el pop melódico y el indie rock, con un directo cuidado y en constante evolución. Por último, El Escenario La Isla volverá a funcionar como espacio dedicado a la cultura de club y la electrónica contemporánea, con una programación continua que comenzará a las 19.30 horas con Sara Ro, seguida a las 20.45 horas por Mediocre. A las 22.00 horas será el turno de Say Yes DJ, mientras que a las 00.00 horas actuará LaMia Mari. El cierre del escenario llegará a las 02.00 horas con Yung Prado, uno de los nombres más representativos de la nueva escena de club en España.

El festival se despedirá el domingo 14 de junio con dos nuevas propuestas en el Parque del Sotillo. Rosalinda Galán, una de las artistas emergentes de la nueva copla contemporánea y participante en el Benidorm Fest 2026, actuará a las 13.00 horas, mientras que Joe Crepúsculo, autor de temas ya convertidos en himnos populares y una de las figuras más singulares de la música electrónica y pop independiente nacional, lo hará a las 14.15.

Restauración, comercio y cashless

El Parque del Sotillo volverá a contar con un amplio espacio dedicado a la restauración, el comercio y los servicios, consolidando el festival como una experiencia completa más allá de la música en directo. En el área de restauración, el público podrá disfrutar de una variada oferta gastronómica a través de los puestos del Market, con propuestas para todos los gustos: Peter y Pedro Pizzas, El Mordisko, Hechapati, Devillada, Ox & Roll, Sabor a Pirineo y Kinay Assian Food, configurando un recorrido culinario plural que acompaña la programación musical del recinto. En el apartado de comercio, el festival dispondrá de una zona de market con la presencia de marcas y proyectos de moda independientes, entre los que se incluyen Niquis del Páramo, Pintaderas y Srta. Nognog, ofreciendo al público una selección de productos vinculados a la creatividad local y al diseño emergente.

En relación al sistema de pago, el festival volverá a funcionar con tecnología cashless, gracias a pulseras electrónicas que actuarán como método prepago dentro del recinto, excepto en los puestos de merchandising. Estas pulseras se entregarán en el acceso y servirán también como acreditación del abono o entrada. Durante el evento, se habilitarán puntos de recarga físicos junto a la barra principal y en la zona VIP, además de la posibilidad de recarga online mediante código QR asociado a cada pulsera.

Patrocinadores y colaboradores

Palencia Sonora cuenta con el patrocinio principal del Ayuntamiento de Palencia y el sello Palencia Gastronómica, la Junta de Castilla y León y la Diputación Provincial. El festival cuenta, además, con el apoyo de la Universidad de Valladolid y el Centro Buendía, Volvo Cars Palausa.y Vibra Mahou, que vuelve a demostrar así su compromiso con la música en directo, conectando artistas y público y respaldando experiencias cinco estrellas relacionadas con la música y la cultura cervecera, además de dar voz y apoyo a la escena musical y artística. En última instancia, suma la colaboración de la Muestra de Cine Internacional de Palencia y Zenit Ingeniería.