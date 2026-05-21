Interrumpida la circulación ferroviaria entre Palencia y Valladolid tras un incidente con un camión en un paso a nivel

(ICAL) La circulación ferroviaria de la línea de ancho convencional entre las estaciones de Valladolid Campo Grande y Palencia quedó interrumpida a causa de un incidente con un camión en un paso a nivel en la provincia palentina.

Según informaron Adif, el Servicio de Emergencias 1-1-2 y la Subdelegación del Gobierno en Palencia, el incidente ocurrió en el paso a nivel del punto kilométrico 292/270, entre Venta de Baños y Arroyo Villalobón, donde un camión arroyó la catenaria y causó daños en el cable guarda.

La incidencia afecta a las circulaciones de trenes de Media Distancia, Larga Distancia y mercancías, especialmente a los servicios Madrid–Santander, para lo que Renfe está organizando transbordos entre composiciones en la estación de Palencia para facilitar la continuidad de los viajes.

El personal de ADIF continúa trabajando sobre el terreno para evaluar y reparar los daños con el objetivo de restablecer la circulación lo antes posible, si bien todos los daños fueron materiales ya que el incidente no causó daños personales.