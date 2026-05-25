El VII Festival del Humor de OMY reúne a once monologuistas del panorama nacional durante todo el verano

Las noches de verano en Palencia volverán a llenarse de risas. El Festival del Humor regresa con su séptima edición y, del 18 de junio al 27 de agosto, reunirá cada jueves a once de los humoristas más reconocidos del panorama nacional en los Cines y Eventos Outdoor OM Y. La fórmula de este plan cultural al aire libre se mantiene fiel a la de años anteriores, con conciertos de grupos locales a partir de las 20:00 horas y los monólogos a las 22:00 horas.

El encargado de abrir el cartel de esta edición es Pedro Llamas: cómico, improvisador y formador con más de veinte años de trayectoria, curtido en Paramount Comedy y en Las Noches del Club de la Comedia. Su actuación, prevista para el 18 de junio, estará precedida por el concierto de la banda palentina 4 Kantones.

Una semana después, el 25 de junio, regresará a OM Y un indispensable en los jueves del humor: JJ Vaquero, una de las voces más reconocibles de la comedia castellana, con su estilo directo, sin rodeos ni pelos en la lengua, y su característico humor ácido. Este monólogo estará acompañado por la música de Blash.

Julio concentrará cinco citas con el humor. El jueves día 2 actuará Diego Arjona, cómico y realizador conocido por sus colaboraciones en programas como El Club del Chiste, La Hora de José Mota o Ilustres Ignorantes; y autor de espectáculos como 'Spoiler' o 'Aquí no hay playa'. Antes de su actuación disfrutaremos del directo de Los Perets.

El 9 de julio será el turno de Raúl Massana, uno de los humoristas españoles con más recorrido nacional e internacional, conocido por formar parte de la compañía del Circo de los Horrores y por sus vídeos en redes sociales, en los que aborda situaciones del día a día junto a su familia. Aris y Sabinadas pondrán el hilo musical a esta velada.

David Cepo saltará al escenario de OM Y el 16 de julio, tras el concierto del grupo Divas. Con la cercanía como sello principal, se trata de uno de los monologuistas más en forma del momento, con un humor blanco anclado en el costumbrismo cotidiano y millones de visualizaciones en plataformas sociales.

El 23 de julio tomará el relevo de las risas Agustín Durán, el "musicómico" manchego, abanderado de la retranca rural y fenómeno viral con sus gags en redes sociales. Su alma de bufón y su vocación por hacer reír compartirán tarde con Los Flekiss.

Cerrará el mes Eva y Qué, el 30 de julio, quien se define a si misma como "cómica de nacimiento y jiennense de profesión". Repite experiencia en los jueves estivales de Palencia con su análisis personal de temas cotidianos. Rock N'RoIl Cirkus se encargará de la música de esta cita cultural. Agosto traerá cuatro fechas para cerrar la edición. El jueves 6 actuará Rubén García, cómico amante de los guiones elaborados y actuales, residente de La Chocita del Loro y conocido por sus parodias de actualidad en plataformas sociales. Molly Monkers sonarán antes de su monólogo. El 13 de agosto volveremos a disfrutar en OM Y del humor directo y sencillo, con un toque personal y característico, de Sergio Encinas; quien cuenta con más de 1.600 actuaciones a sus espaldas y millones de seguidores en redes sociales. El dúo NICOTINA cantará en el concierto previo. Coria Castillo se subirá al escenario del humor estival, un año más, el 20 de agosto. La voz de Sara Bureba nos hará disfrutar en la antesala de la actuación de esta actriz, cómica y presentadora con una larga trayectoria sobre las tablas; y una energía vibrante y muy contagiosa.

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El telón del VII Festival del Humor se bajará el 27 de agosto con un formato especial: 'Solo chistes', el espectáculo que reúne a JJ Vaquero y a Jesús el Negro en una sesión donde están prohibidos los monólogos y todo se reduce a chistes y carcajadas. Abrirá la noche Guillermo El Coleccionista. El bono para los once monólogos saldrá a la venta mañana, martes 26 de mayo, a las 17:30 horas, a un precio promocional de 60 euros para los 100 primeros bonos, que pasará a 85 euros una vez agotadas las unidades de lanzamiento. Las entradas individuales, con un precio único de 18 euros para todas las funciones, podrán adquirirse a partir del lunes 8 de junio. Tanto el bono como las entradas individuales estarán disponibles en la página web www.cinespalencia.com y en las taquillas de los cines en horario de tarde.