La Policía Nacional interviene en Palencia dos cuchillos y detiene a un varón por un presunto delito de amenazas

La Policía Nacional ha detenido en Palencia a un varón como presunto autor de un delito de amenazas graves con arma blanca, tras una rápida intervención desarrollada por patrullas de Seguridad Ciudadana.

Los hechos se produjeron sobre las 21:30 horas del pasado día 19 de julio en un establecimiento de la calle Balmes, donde un varón accedió al local portando dos cuchillos de grandes dimensiones y profiriendo graves amenazas.

Tras recibirse el aviso a través de la Sala CIMACC, la Policía Nacional se desplazó de inmediato al lugar y estableció un dispositivo de búsqueda. Pocos minutos después, los agentes localizaron el vehículo en el que el presunto autor había abandonado la zona y procedieron a darle el alto e identificar a su conductor.

Durante la actuación, los agentes intervinieron los dos cuchillos presuntamente utilizados en el incidente. Asimismo, se solicitó la colaboración de la Policía Local, cuyos agentes realizaron la prueba de alcoholemia al presentado, que arrojó un resultado positivo. Ante los indicios existentes, se procedió a la detención del varón como presunto autor de un delito de amenazas graves.

La rápida respuesta y coordinación policial permitieron resolver el incidente en pocos minutos, evitando que la situación pudiera derivar en consecuencias de mayor gravedad.

El detenido fue trasladado a dependencias policiales y, posteriormente, puesto a disposición de la autoridad judicial.

La Policía Nacional recuerda la importancia de comunicar de forma inmediata cualquier situación que pueda suponer un riesgo para la seguridad, a través del teléfono 091, lo que facilita una rápida respuesta policial.