Fallece a los 79 años el que fuera alcalde de Dueñas y portavoz socialista en Diputación, José Manuel Cañadas

El que fuera durante cuatro legislaturas sucesivas alcalde de Dueñas por el PSOE, José Manuel Cañadas Echagüe, ha fallecido esta madrugada a los 79 años. Regidor del municipio eldanense desde 1983 hasta 1999 ocupó también la portavocía del Grupo Socialista en la Diputación Provincial de Palencia durante los mandatos de Jesús Mañueco al frente de la institución.

Nacido en Madrid el 13 de Julio de 1947 ha desempeñado también importantes cargos orgánicos en el seno del partido tanto a nivel provincial como en la propia Agrupación Local de Dueñas.

Casado y padre de cinco hijas, el histórico militante socialista será velado durante todo el día de hoy en la Sala 2 del Tanatorio de Dueñas para proceder mañana a su incineración en el Tanatorio de Palencia.

La familia socialista palentina se quiere unir al dolor de todos sus familiares y amigos, a la vez que ha mostrado su testimonio de condolencia más sentido hacia Pilar, su viuda, y sus cinco hijas, María, Aitana, Fuencisla, Paloma e Inés.