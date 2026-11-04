La Policía Nacional detiene en Palencia a un varón como presunto autor de un delito de daños en un vehículo

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Palencia a un hombre como presunto autor de un delito de daños, tras una investigación iniciada a raíz de una denuncia presentada el pasado 18 de octubre. Los hechos fueron denunciados a las 19:45 horas del día 18 de octubre, después de que se detectaran diversos daños en un vehículo estacionado en el garaje de una comunidad de vecinos de la capital palentina. Según la denuncia, los desperfectos se habrían producido durante esa misma jornada, en una franja horaria comprendida entre las 07:30 y las 15:30 horas.

A partir de ese momento, los agentes iniciaron las correspondientes actuaciones para determinar cómo se habían producido los daños e identificar a la persona responsable. Las gestiones policiales permitieron reconstruir la secuencia de los hechos y determinar que los daños habían sido ocasionados de manera intencionada. En concreto, se comprobó que una persona había realizado diversos arañazos en distintas partes de la carrocería del vehículo utilizando para ello un objeto que no pudo ser concretado.

Las comprobaciones efectuadas permitieron reunir los indicios necesarios para identificar al presunto responsable y determinar su participación en los hechos denunciados. Como resultado de estas actuaciones, el día 27 de octubre, a las 16:40 horas, la Policía Nacional procedió a la detención de un hombre como presunto autor de un delito de daños. Una vez finalizadas las diligencias policiales, el atestado policial fue remitido al Juzgado de Instrucción correspondiente.