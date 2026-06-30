Sucesos

La Policía Nacional detiene a un nuevo implicado en una riña tumultuaria ocurrida en Palencia

La nueva detención es fruto de la ampliación de las diligencias practicadas tras los hechos ocurridos el pasado 31 de mayo, que ya habían permitido la identificación y detención de otros presuntos implicados.

Onda Cero Palencia

Palencia |

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La Policía Nacional detiene a un nuevo implicado en una riña tumultuaria ocurrida en Palencia | Policía Nacional

La Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito de riña tumultuaria por su presunta participación en los hechos ocurridos el pasado 31 de mayo en la capital palentina. La investigación se inició inmediatamente después de los hechos. Las diligencias practicadas por la Policía Nacional junto con el análisis de las declaraciones, las imágenes recabadas y el resto de los indicios obtenidos permitieron identificar a otro de los presuntos participantes en la riña. Tras su identificación, la Policía Nacional realizó las gestiones necesarias que permitieron localizar al presunto implicado, quien fue detenido el pasado 25 de junio y puesto a disposición de la autoridad judicial. Con esta actuación se amplían las diligencias ya instruidas con motivo de estos hechos, en las que previamente ya habían sido identificados y detenidos otros presuntos implicados, permitiendo avanzar en el completo esclarecimiento de los hechos. La investigación permanece abierta y no se descartan nuevas actuaciones policiales ni nuevas detenciones.

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