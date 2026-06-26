La Policía Nacional detiene en Palencia a 12 personas relacionadas con dos agresiones llevadas a cabo con una motivación homófoba

Agentes de la Brigada Provincial de Información de la Comisaría de Policía Nacional de Palencia han procedido a la detención de los presuntos autores de las dos agresiones homófobas denunciadas en Palencia el verano pasado. Se han llevado a cabo 11 detenciones por la primera agresión y 12 detenciones por la segunda. Investigadas como agresiones distintas, los presuntos autores son los mismos. El primero de los hechos investigados tuvo lugar el pasado 13 de septiembre de 2025 cuando la víctima que había quedado con una persona a través de una aplicación de contactos terminó siendo víctima de una agresión presuntamente homófoba. Al llegar al lugar de quedada se encontró con un varón que hacía de “cebo”, quien le condujo a una zona alejada, donde le esperaban el resto de los agresores que le golpearon con puñetazos y palos, y humillaron durante un largo periodo de tiempo, llegando a tratar de sustraer el vehículo de la víctima, robarle sus efectos y causarle daños.

La segunda de las agresiones sucedió el 20 de septiembre del 2025. Con el mismo “modus operandi” los arrestados realizaron una agresión similar a la víctima anterior. La mayoría de los presuntos autores del primer hecho participaron en este segundo. En ambos casos las lesiones sufridas por los perjudicados fueron de extrema gravedad. Según los investigadores el carácter homófobo de ambas agresiones quedaba reflejado desde el inicio, por lo que se ha tratado como posibles delitos de odio. La Policía Nacional tiene entre sus principios fundamentales la protección de la igualdad, de la no discriminación y de la reducción de la infra denuncia en los potenciales colectivos vulnerables, defendiendo la tolerancia, respeto y civismo.

Colaboración ciudadana indispensable para esclarecer los hechos

En la investigación, que ha logrado identificar y detener a los presuntos responsables, ha sido fundamental la colaboración ciudadana, esta colaboración ha sido un pilar importante en el esclarecimiento de los hechos. La fase de investigación continúa abierta y los agentes no descartan nuevas detenciones.