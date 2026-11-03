Palencia reúne a los socios europeos de AgroSOL para avanzar en la combinación de agricultura y energía solar

Palencia acogió del 28 al 30 de octubre la cuarta reunión del consorcio del proyecto europeo AgroSOL, que investiga cómo combinar la producción de alimentos y la generación de energía solar en un mismo terreno. El encuentro reunió a las entidades participantes de España, Francia y Portugal para revisar los avances del proyecto, coordinar los próximos trabajos y conocer la experiencia piloto que se desarrolla en la ciudad. Durante las tres jornadas, los socios analizaron las actividades realizadas en los últimos seis meses y el seguimiento de las cinco instalaciones experimentales del proyecto. Las sesiones permitieron compartir los trabajos sobre identificación de zonas con potencial agrovoltaico y recopilación de datos de producción agrícola, generación eléctrica y condiciones ambientales bajo los paneles. Uno de los momentos destacados fue la visita al piloto situado en el IES Alonso Berruguete de Palencia. Liderada por Itagra.ct, esta experiencia estudia el cultivo de tres tipos de setas comestibles bajo paneles fotovoltaicos para explorar nuevas posibilidades de aprovechamiento del espacio y diversificación productiva.

Una jornada en la Diputación para compartir avances y experiencias

La reunión concluyó el 30 de octubre con una jornada abierta en la Diputación Provincial de Palencia. En ella se presentaron los primeros trabajos de AgroSOL sobre mapas de potencial agrovoltaico, instalaciones experimentales y futuras actividades formativas. El encuentro también permitió intercambiar experiencias con el proyecto europeo EAGER, la experiencia agrovoltaica de la Escuela de Tablares y el proyecto OVINIA, centrado en el pastoreo fotovoltaico. Asimismo, contó con la participación de la Asociación Agrovoltaica Española. La jornada permitió poner en común distintas formas de integrar la actividad agraria y la producción energética, así como compartir conocimientos entre proyectos, instituciones y profesionales para adaptar estas soluciones a las necesidades de las explotaciones rurales.

Cinco experiencias para estudiar cómo producir alimentos y energía en un mismo terreno

La actividad desarrollada en Palencia forma parte de AgroSOL, un proyecto de cooperación europea que estudia la interacción entre los paneles solares y distintos cultivos. Su objetivo es identificar modelos que permitan generar energía renovable sin comprometer la actividad agraria. Para ello, el proyecto trabaja con cinco pilotos en España, Francia y Portugal que abarcan cultivos y sistemas agrícolas diferentes, desde almendros y cereales hasta hortalizas, setas y plantas aromáticas. Estas experiencias permitirán conocer en qué condiciones la integración de paneles fotovoltaicos puede resultar beneficiosa para las pequeñas y medianas explotaciones rurales. Los conocimientos obtenidos servirán para elaborar una guía de diseño de instalaciones agrovoltaicas, un manual de buenas prácticas y un protocolo que facilite la continuidad y transferencia de las soluciones desarrolladas a otros territorios.

Sobre AgroSOL AgroSOL

Agrovoltaica y resiliencia en zonas rurales del territorio SUDOE— es un proyecto de cooperación transnacional cofinanciado por el Programa Interreg Sudoe 2021-2027 a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). El proyecto reúne a 10 socios de España, Francia y Portugal vinculados a la investigación, la innovación agraria, la energía y el desarrollo territorial. Tiene una duración de 36 meses, desde el 1 de junio de 2025 hasta el 31 de mayo de 2028, y cuenta con una ayuda FEDER de 1.681.159,52 euros sobre un coste subvencionable total de 2.241.546,00 euros.