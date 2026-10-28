Julio César Miguel renueva la presidencia de AETICAL para los próximos cuatro años

Julio César Miguel continuará al frente de AETICAL, la Federación de Asociaciones de Empresas de Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Electrónica de Castilla y León, durante los próximos cuatro años, tras un proceso electoral marcado por el consenso y el respaldo al proyecto desarrollado desde 2022. La Federación ha celebrado hoy su Asamblea Universal Electoral, en la que se ha formalizado la renovación de su presidencia para el periodo 2026-2030.

La presentación de una única candidatura, sin que se hayan registrado alegaciones durante el proceso electoral, refleja el amplio consenso existente en torno a una gestión que, durante los últimos cuatro años, ha permitido reforzar la actividad de AETICAL, consolidar su interlocución institucional y ampliar su papel como agente impulsor de la transformación digital del tejido empresarial de Castilla y León. Este respaldo permite afrontar el nuevo mandato con una hoja de ruta sólida, construida sobre los resultados obtenidos y orientada a dar un nuevo salto en la representación, competitividad y proyección del sector TIC regional.

La candidatura está encabezada por Julio César Miguel, de la empresa palentina Grupo CFI, acompañado por Fernando Pérez Martínez, de la empresa vallisoletana Hardtronic y presidente de AVEIN, como vicepresidente, y Fernando González Díez, de la empresa palentina Alsis IoT Industrial S.L y presidente de APETIC, como tesorero. Al concurrir una única candidatura válida y no haberse presentado alegaciones, no ha sido necesario proceder a votación, de acuerdo con el procedimiento establecido por la Junta Electoral.

Cuatro años de resultados que refuerzan la confianza en el proyecto.

El mandato 2022-2026 ha supuesto una etapa de consolidación para AETICAL, caracterizada por una mayor actividad institucional, el impulso de proyectos dirigidos a las empresas y el fortalecimiento de su presencia en las nueve provincias de Castilla y León.

Uno de los principales avances ha sido el estrechamiento de la colaboración con la Junta de Castilla y León, especialmente en el ámbito de la transformación digital y la modernización del tejido productivo. Esta cooperación ha permitido desarrollar iniciativas de sensibilización, formación y acercamiento de las tecnologías a empresas de diferentes sectores, con especial atención a las pequeñas y medianas industrias.