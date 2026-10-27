Iris Barrigón y Adriana Pérez se proclaman campeones del I Certamen de Castilla y León Jóvenes Talentos Culinarios

La gran final del I Certamen de Castilla y León Jóvenes Talentos Culinarios, Alimentos de Palencia Food Experience, celebrado este lunes en las instalaciones del CETECE, en Palencia, ha reunido a 18 jóvenes promesas de la gastronomía, nueve cocineros profesionales y nueve estudiantes de hostelería, que han puesto a prueba sus habilidades y creatividad, demostrando que el futuro de la cocina de la comunidad está en buenas manos. Tras una jornada emocionante, ya conocemos a los dos grandes protagonistas de esta primera edición que se han alzado con los máximos galardones de una competición.

En la categoría de Jóvenes Cocineros Profesionales, el primer premio se ha ido a La Barra del Indiano (Valladolid), con la propuesta gastronómica de Iris Barrigón. Por su parte, Adriana Pérez, estudiante del Grado de Ciencias Gastronómicas en el Campus de Palencia de la UVa, se ha alzado con el galardón en la categoría de Alumnado de Hostelería. El jurado ha coincidido en destacar que las propuestas presentadas no solo han sobresalido por su equilibrio, su atractivo visual y su capacidad para sorprender en el plano degustativo, sino también por la limpieza, el orden y la organización demostrados durante todo el proceso, cumpliendo rigurosamente con los tiempos establecidos. Cada una de las ganadoras ha recibido un premio de 1.000 euros. Asimismo, tanto el restaurante como el centro formativo de procedencia de los vencedores han sido obsequiados con un lote de productos de la marca Alimentos de Palencia.

Talento joven y producto palentino, protagonistas de la gran final

La competición ha planteado un reto común a los finalistas: elaborar dos platos principales en los que los productos de Alimentos de Palencia debían ser los protagonistas. Un desafío que ha permitido a los jóvenes cocineros demostrar su talento, creatividad y dominio de las técnicas culinarias, transformando los ingredientes de la provincia en propuestas originales que han combinado tradición e innovación.

La jornada ha puesto de manifiesto el gran potencial de las nuevas generaciones de cocineros de Castilla y León y la extraordinaria versatilidad de los productos palentinos, capaces de adaptarse a diferentes técnicas, estilos y elaboraciones dentro de la cocina contemporánea. Se cumplen así los dos grandes objetivos con los que nació el certamen: dar visibilidad al talento gastronómico joven de la comunidad y poner en valor la calidad y las posibilidades culinarias de los productos de Alimentos de Palencia.