La comedia y las historias del mundo rural tendrán un espacio propio en el 38 Aguilar Film Festival, que se celebrará en Aguilar de Campoo del 4 al 12 de diciembre. El concurso Ríete Tú amplía este año su selección hasta los 28 cortometrajes, cinco más que en la pasada edición, y volverá a dejar la elección de la película ganadora en manos de los espectadores. Por su parte, De Campo reunirá 18 trabajos que abordan la vida en los pueblos desde perspectivas que van de las relaciones familiares a la desaparición de oficios o los cambios del paisaje.

Ríete Tú, una propuesta que crece con el público

Ríete Tú nació en 2022 como un ciclo de dos sesiones y siete cortometrajes. Desde entonces ha ido ampliando su programación hasta convertirse en una de las secciones competitivas del festival. El premio se decidirá mediante la votación de los espectadores asistentes a las proyecciones.

La selección de este año incluye ocho producciones españolas y veinte internacionales, con once películas de animación. El humor negro, la sátira social, la comedia familiar y el absurdo conviven en historias sobre la vivienda, las relaciones personales, el cuerpo o la muerte. Las cuatro sesiones se celebrarán del martes 8 al jueves 10 de diciembre en el Cine Amor.

Entre las propuestas españolas figura Pinchu es así, de Carmen Córdoba, ganadora de la Biznaga de Plata al mejor cortometraje de animación del Festival de Málaga de 2026. Con las voces de Alba Flores, Nüll García, Helena Lanza y Eduardo Rosa, la película sitúa una fiesta de cumpleaños en el centro de una sátira sobre las excusas con las que un grupo de amigos tolera los comportamientos machistas de uno de sus integrantes.

También encontrará situaciones disparatadas en la vida cotidiana Veuillez patienter, de Solal Bouloudnine, premio del público de la competición nacional de Clermont-Ferrand en 2026. La llegada de un montador de cunas altera la convivencia de una pareja y convierte un servicio a domicilio en una situación cada vez más absurda.

El humor negro tendrá presencia en In memoriam, de Teresa Bellón y César F. Calvillo, donde una actriz se pregunta si aparecería en el homenaje de los Goya si muriese, y en Una vocal, de Polo Menárguez, que acompaña a una madre y una hija cuando acuden a identificar un cadáver. La programación incluye asimismo títulos como Mejor solos, de Federico Untermann; La llegada al río de un apuesto piragüista, de Álex Galán, y Hasta enterrarlos, de Marco Araujo.

De Campo, un concurso para mirar el mundo rural

De Campo es la sección competitiva del Aguilar Film Festival dedicada al medio rural, un entorno del que el propio certamen forma parte. En su séptima edición reunirá 18 cortometrajes, siete de ellos españoles, y contará con un jurado propio encargado de conceder su premio. El documental, la ficción y la animación se acercarán al campo como lugar de trabajo, memoria y conflicto, pero también como escenario de experiencias universales, desde la infancia y los cuidados hasta el deseo de marcharse o la necesidad de pertenecer.

La selección permitirá descubrir L’mina, de Randa Maroufi, reconocida con el premio Leitz Cine Discovery de la Semana de la Crítica de Cannes en 2025. Con la participación de los habitantes de Jerada, en Marruecos, la película recrea la extracción informal de carbón que continúa tras el cierre oficial de la mina y se acerca a una comunidad que sigue dependiendo de ese trabajo.

Otra de las propuestas será That’s How I Love You, de Mário Macedo, ganadora del Gran Premio de la competición internacional de Curtas Vila do Conde en 2024. Durante unas vacaciones con sus abuelos en el campo, un niño recibe una dura lección sobre la compasión. Una historia que aborda la infancia en el entorno rural sin idealizarla.

Las viviendas abandonadas de Asturias protagonizan Cases, de Jandro Llaneza, que sigue el recorrido de un antropólogo y un fotógrafo por casas vacías y por las huellas de quienes las habitaron. La película recibió en el FICX de 2025 el premio de distribución

Laboral Cinemateca Cortos de la sección Asturies Curtiumetraxes.

El deseo de salir del lugar de origen aparece en La fábula de la punki adolescente, de Juan Vicente Castillejo, mientras que El desencanto, de Marta Martín, acompaña a una joven y a su padre tras su traslado al Pirineo oscense. Las relaciones familiares también atraviesan Chapuzón, de Juan Pedro Somodi, ambientada en la China rural, y Ni sin ti, de Irene Segovia, sobre dos hermanos y aquello que nunca llegaron a decirse.

La selección se completa con dos películas que también competirán en Castilla y León. Tacho, de Rubén Seca, retrata a uno de los últimos tratantes de ganado de Soria y un oficio que desaparece. Un río y una reina, de Miriam Martín, recorre Tierra de la Reina, en León, para observar las huellas que el embalse y el fuego han dejado en el territorio y en su memoria.

Las cuatro sesiones de De Campo se celebrarán del sábado 5 al martes 8 de diciembre, a las 17:30, en el Cine Amor. A ellas se sumarán las proyecciones de Tacho y Un río y una reina dentro de las sesiones de Castilla y León.

El Aguilar Film Festival está organizado por el Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, a través de la Concejalía de Cultura, y cuenta con el apoyo de la Junta de Castilla y León, la Diputación de Palencia, Galletas Gullón, AC/E (Acción Cultural Española), Veolia, Eurostyle Systems y Grupo Vicauto.