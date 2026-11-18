El Teatro Jesús Meneses acogió la gala de clausura y entrega de premios del Certamen de Teatro Aficionado 'Gómez Manrique', poniendo el broche final a una edición que ha vuelto a consolidar a Villamuriel de Cerrato como un referente de las artes escénicas en la provincia. La ceremonia estuvo conducida por la compañía ImproImpar, que ofreció un dinámico espectáculo de improvisación con el que conquistó al público desde el inicio de la velada.

La gran vencedora de la noche fue la compañía Apheiron Theatron, cuyo montaje Hamlet obtuvo tres de los principales reconocimientos del certamen: Mejor Obra, Mejor Dirección, para Francisco Javier Tardío, y Mejor Interpretación de Reparto, para Inmaculada Hernández por su interpretación de Ofelia.

Por su parte, Amigos del Teatro de Castellón cosechó un importante éxito con El trastero, una de las producciones más aplaudidas del certamen, que recibió el Premio del Público y el Premio del Jurado Joven, además del galardón al Mejor Actor para Antonio Arbeloa por su interpretación de Antonio.

El apartado interpretativo se completó con el reconocimiento a Sonia Sanz, distinguida como Mejor Actriz por su papel de Laureta en La reunión de los Zanni, de la Compañía Serrana de Comedias.

Villamuriel reafirma su apuesta por la cultura

La gala contó con la intervención del concejal de Cultura, Juan Antonio Obispo, quien recordó la profunda vinculación histórica de Villamuriel con el teatro, remontándose al siglo XV y a la figura de Gómez Manrique, autor del Auto del Nacimiento de Nuestro Señor, obra que da nombre al certamen.

El alcalde de Villamuriel de Cerrato, Roberto Martín, fue el encargado de clausurar oficialmente esta edición. Durante su intervención agradeció el trabajo de todas las compañías participantes, del jurado, de los voluntarios y de las personas que han hecho posible el certamen, destacando especialmente la extraordinaria respuesta del público.

Martín puso en valor que Villamuriel cuenta con una programación cultural de primer nivel durante todo el año, apostando por iniciativas dirigidas a todas las edades y defendiendo que la cultura constituye una parte esencial de la identidad del municipio.

"Tenemos que sentirnos orgullosos de la calidad cultural que existe en un pueblo como el nuestro y de la magnífica respuesta que siempre ofrece el público. La cultura no termina hoy; continúa durante todo el año y desde el Ayuntamiento vamos a seguir apostando por ella con más fuerza si cabe, porque invertir en cultura es invertir en convivencia, en identidad y en futuro", señaló el alcalde.

Asimismo, animó a seguir respaldando las próximas actividades culturales y convocó oficialmente una nueva edición del Certamen de Teatro Aficionado 'Gómez Manrique', reafirmando el compromiso del Ayuntamiento con la promoción de las artes escénicas.

Palmarés oficial:

• Mejor Obra: Hamlet, de Apheiron Theatron.

• Mejor Dirección: Francisco Javier Tardío, por Hamlet.

• Mejor Actriz: Sonia Sanz, por La reunión de los Zanni.

• Mejor Actor: Antonio Arbeloa, por El trastero.

• Mejor Interpretación de Reparto: Inmaculada Hernández, por Hamlet.

• Premio del Público: El trastero, de Amigos del Teatro de Castellón.

• Premio del Jurado Joven: El trastero, de Amigos del Teatro de Castellón.